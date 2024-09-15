Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в благотворительном забеге «Пульс Добра» в Коломне

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Более полутора тысяч человек собрались в Коломне на седьмом благотворительном забеге «Пульс Добра» в день 847-летия города, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Богдасарова добавила, что фонд будет и дальше поддерживать все мероприятия, которые связаны со спортом, с образованием, с развлечением, направленные на материнство, детство и семейные ценности.
В забеге приняли участие любители и спортсмены от 5 до 85 лет. Любители бега могли выбрать подходящие им дистанции — 3 км, 10 км и 21,1 км. Самые маленькие участники пробежали от 300 до 600 метров.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены насладились живописными панорамами Коломны – маршрут бегового события проходил по исторической части города вдоль стен древнего Кремля. Для юных участников была организована отдельная развлекательная программа, а после окончания забегов для гостей выступила группа «Танцы минус».
Узнать результаты забега, а также имена всех победителей и призёров можно на официальном сайте.
Деньги, которые удалось собрать благодаря забегу, направят на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
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«Вот уже много лет наш фонд проводит благотворительный забег «Пульс добра» для того, чтобы поддержать детские социальные учреждения Коломенского округа, чтобы сделать жизнь их воспитанников более комфортной. Уверена, что сердца наших подопечных будут биться быстрее и радостнее, зная, что есть так много людей, которым не безразлично их здоровье и благополучие. Наши забеги всегда отличаются определенным колоритом, нам всегда светит солнце и радушно встречает коломенская земля», — заявила президент Благотворительного фонда социальных программ Подмосковья «Исток» Екатерина Богдасарова.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Богдасарова добавила, что фонд будет и дальше поддерживать все мероприятия, которые связаны со спортом, с образованием, с развлечением, направленные на материнство, детство и семейные ценности.
В забеге приняли участие любители и спортсмены от 5 до 85 лет. Любители бега могли выбрать подходящие им дистанции — 3 км, 10 км и 21,1 км. Самые маленькие участники пробежали от 300 до 600 метров.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены насладились живописными панорамами Коломны – маршрут бегового события проходил по исторической части города вдоль стен древнего Кремля. Для юных участников была организована отдельная развлекательная программа, а после окончания забегов для гостей выступила группа «Танцы минус».
Узнать результаты забега, а также имена всех победителей и призёров можно на официальном сайте.
Деньги, которые удалось собрать благодаря забегу, направят на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
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Алина Юрчак