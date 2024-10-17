Подмосковная команда заняла второе место на международном турнире по футзалу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль международного турнира по футзалу Futsal friends Cup завоевала команда подмосковного детского мини-футбольного клуба «Видное-развитие», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В ходе турнира наши ребята уверенно разобрались со всеми соперниками, победив в каждом матче с крупным счетом. Но с командой «Океан» мы сыграли вничью: игру закончили со счётом 3:3 и упустили чемпионство, став в итоге серебряным призёром турнира», — сказал член президиума Федерации футбола Московской области Максим Слесарев.Он добавил, что второе место — это тоже прекрасный результат, тем более что команда впервые участвовала в международном турнире.
Соревнования проводились в белорусском городе Пинск, участниками турнира стали семь детских футзальных команд. Отмечается, что лучшим бомбардиром турнира стал подмосковный футболист Андрей Слесарев, а звание самого полезного игрока получил его товарищ по команде Роман Соболинский.
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