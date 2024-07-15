Более 1,7 тыс бегунов стартовали на полумарафоне «Сергиевым путём»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Свыше 1,7 тыс спортсменов приняли участие в самом массовом подмосковном полумарафоне «Сергиевым путём». Он стал третьим стартом летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья», сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Стартовая зона полумарафона располагалась на Красногорской площади, а маршрут проходил по центральным улицам вдоль главных достопримечательностей Сергиева Посада. Соревнования начались с забегов среди взрослых на 3, 5, 10 и 21,1 км. Затем юные спортсмены от 4 до 11 лет преодолели 300 и 600 м», – говорится в сообщении.Самым младшим бегунам было по 4 года. Старший участник, 86-летний Юрий Исаев из Одинцовского городского округа, преодолел дистанцию в 5 км.
Итоги соревнований мужчин и женщин в абсолютном зачете, а также в каждой возрастной категории можно найти по ссылке.
Как отметили в министерстве, 24 августа в Дубне пройдёт полумарафон «Большая Волга», а 19 октября – традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Зарегистрироваться на старты можно в приложении и на сайте «Суперлиги Подмосковья».
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Лора Луганская