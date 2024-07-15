Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Всероссийские соревнования по хоккею на траве среди девушек 13-16 лет «Юность России» проводились в Казани, золотую медаль турнира завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Подмосковная команда выиграла вол всех матчах группового турнира, а в финале одержала победу над сборной Татарстана», — говорится в сообщении.Кроме того, звание лучшего игрока турнира поучила подмосковная хоккеистка Кристина Быкова, а лучшим вратарём признали её подругу по команде Полину Сирачтдинову.
В министерстве отметили, что все участницы подмосковной сборной являются воспитанницами подмосковной Спортшколы по игровым видам спорта.
Соревнования проводились с 5 по 12 июля, в них приняли участие десять команд из разных регионов России.
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