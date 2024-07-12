Подмосковные пловцы-юниоры завоевали ещё две медали первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Ещё две золотые медали выиграли представители Московской области на первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Высшую награду завоевала подмосковная спортсменка Дарья Рогожинова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Это её третья золотая медаль на этом первенстве. Ранее Дарья пришла первой на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем среди юниорок 16-18 лет», — отмечается в сообщении.Золотую медаль выиграл также пловец из Подмосковья Герман Зажирский в заплыве на 100 метров в стиле баттерфляй. Ранее Герман завоевал серебряную медаль первенства в заплыве баттерфляем на 200 метров.
Всего на счету подмосковной команды восемь наград — пять золотых медалей, две серебра и одна бронза.
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