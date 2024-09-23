Более 26 тыс. зрителей и участников посетили в Серпухове БОКСЗАБЕГ

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Уже несколько лет мы плодотворно сотрудничаем с Федерацией бокса России. Серпухов – одно из приоритетных туристических направлений. В прошлом году его посетили более 1 млн человек. «БОКСЗАБЕГ» – уникальный формат мероприятий. Он объединяет несколько важных аспектов – культурно-массовый, туристический и спортивный», – отметил первый замминистра культуры и спорта Московской области Алексей Шимко.Федерация бокса России – один из организаторов забега. Спортивные события под общим названием БОКСЗАБЕГ проводятся во многих городах страны, но такой масштабный праздник в Серпухове проходил впервые.
«Это успешный проект, который помогает популяризировать здоровый образ жизни. Сегодня в забеге приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 5 до 100 лет. В этом сезоне пройдут ещё два – три забега, а в следующем планируем провести 50», – рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.В рамках БОКСЗАБЕГА состоялась большая культурно-развлекательная программа. Посетители играли в пляжный волейбол, футбол. Работала детская площадка и зона для игры в лазертаг. Взрослые могли сдать нормативы ГТО, попробовать свои силы на скалодроме, в настольном теннисе.
На главной сцене городского пляжа состоялся концерт звёзд российской эстрады. Свое творчество представили Алсу, Минаева, Просто Лера, Dose, Моя Мишель, Асия, ST, AMCHI.
Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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