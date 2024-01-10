В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»

Тяжелоатлет из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил рекорд России и мира по сценическому экстриму. Он зафиксировал достижение по продолжительности и количеству выступлений за 12 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.