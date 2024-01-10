В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Легенды хоккея сыграют с командой жителей городского округа. Истра в первом матче 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матч между звёздами отечественного хоккея и любительскими подмосковными командами состоится 13 января на базе спорткомплекса «Гучково» в городе Дедовск.
Кроме этого, перед началом игр для гостей будет проведет мастер-класс от от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.
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«На лёд катка выйдут семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, звезды Континентальной хоккейной лиги Алексей Терещенко и Дмитрий Калинин, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков, а также помощник главного тренера сборной дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ 2023 года, уроженец города Дедовск Роман Широков», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева