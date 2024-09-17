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В Московской области на старт финальной «Гонки героев» вышли свыше 3,5 тысяч атлетов

17 сентября 2024, 10:05
Министерство физической культуры и спорта Московской областиФото:

Министерство физической культуры и спорта Московской областиФото:

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В Дмитровском районе завершилось традиционное мероприятие «Гонка героев». Более 3,5 тысячи участников собрались на финальном старте на территории горнолыжного комплекса имени Леонида Тягачёва, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Для спортсменов была подготовлена трасса длиной 9,5 километров с различными препятствиями: рукоходами, водными преградами, вертикальными и наклонными заборами, канатами, траншеями и другими.

Участники могли выбрать командный или массовый зачёт. Также был проведён корпоративный забег с участием 150 команд, а 14 коллективов соревновались в рамках корпоративного чемпионата.



В последний день сезона также прошли суперфинал «Гонки героев» с участием сильнейших спортсменов и всероссийские соревнования среди членов сборной России по гонкам с препятствиями.

«Сезон прошел отлично, у нас рекордное количество участников по всем регионам, появились две новые локации — Омск и Волгоград. Количество желающих растет, и мы просто не умещаемся в световой день, поэтому в этом году мы провели двухдневную гонку в Санкт-Петербурге и Москве. Следующий претендент на двухдневную гонку — это Казань. Будем и дальше практиковать такой формат и продолжим удивлять любителей спорта в следующем сезоне», — отметил руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.
Мероприятие организовано и проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#гонка героев
#спортсмены
#подмосковье
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» успешно стартовал в российской Суперлиге
17 сентября 2024, 09:16

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» провёл первый домашний матч в рамках первого тура нового сезона Суперлиги. Игра против красноярской команды «Енисей» завершилась победой клуба из Московской области со счётом 3:1, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Встреча проходила в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе, а ведущим мероприятия был известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

Матч был напряжённым, и каждая команда имела шансы на победу, но волейболистки из Подмосковья оказались более удачливыми и сильными, победив со счётом 26:24, 26:24, 24:26 и 25:13.

«В этом году «Заречье-Одинцово» серьезно укрепилось, сделаны качественные усиления. Впереди нас ждет еще много интересных и увлекательных матчей. Также хочу поблагодарить руководство Московской области за активное развитие волейбола в регионе. Поздравляю всех с открытием сезона!» — прокомментировал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Следующая игра волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» состоится 20 сентября на выезде в Челябинске против местной команды «Динамо-Метар».

В межсезонье клуб из Московской области укрепил состав двумя новыми игроками: чемпионкой мира и Европы, призёром Олимпийских игр 2020 года Миной Попович из Сербии и спортсменкой сборной Словении Евой Павлович Мори. Также в команде сменился главный тренер: новым наставником «Заречье-Одинцово» стал Константин Ушаков, бывший тренер московского «Динамо».

Генеральным партнёром ВК «Заречье-Одинцово» является группа компаний «Садовое кольцо».

Матчи чемпионата России по волейболу — Суперлиги — проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спортсмены
#волейбол
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#суперлига подмосковья
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Канарейкин оценил игру ЦСКА на старте КХЛ
Канарейкин: ЦСКА нужно время
16 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/FotografieLink

Известный хоккейный эксперт и тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал игру ЦСКА на старте КХЛ, отметив, что команде нужно время.
«Чемпионской команде ЦСКА требовалось вливание свежей крови. Те ветераны, которые раньше приносили результат и выигрывали Кубки, перестали прогрессировать в прошлом году, в клубе начался застой. Молодёжь, которая вернулась в команду – это свежая кровь и дополнительное желание. Молодые всегда хотят проявить себя, поэтому интересно смотреть за тем, как ЦСКА будет строиться. Команде нужно время», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Канарейкин.

Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.

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#хоккей
#спорт
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Губерниев назвал самого яркого футболиста старта РПЛ
Губерниев: Самым ярким на старте РПЛ стал Батраков
16 сентября 2024, 19:40

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что наиболее ярко себя проявил на старте РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
«У Алексея Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. С ним могут сравниться Игорь Дивеев из ЦСКА, Максим Глушенков в «Зените». Здорово, что есть такая способная молодёжь в нашем футболе. Ставка «Локомотива» на молодых игроков оправдывается. Если Батраков будет так играть и дальше, он, естественно, попадёт в «Барселону», о которой мечтает», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.

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#рпл
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#спорт
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Семак прокомментировал первую игру Соболева
16 сентября 2024, 19:16

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии к первой игре в новой команде нападающего Александра Соболева заявил, что спортсмену предстоит набрать форму.
«Сложно говорить в процентах о его готовности. Любому игроку, который пропустил так много, требуется время, чтобы набрать форму. Но его здоровье позволяет выдерживать большой объем работы, так что будем с нетерпением ждать, как он наберет оптимальную форму», — отметил в беседе с Газета.ру Семак.

А бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев заявил о неяркой игре команды в какой-то мере из-за Соболева. Он допустил, что спортсмен после своего выхода сядет на скамейку запасных.

«Зенит» в первом тайме с ЦСКА сыграл неярко, потому что в состав надо как-то вклинить Соболева. Какая-то странная схема с тремя «столбами». У «Зенита» нет таких ярко выраженных полузащитников, которые могли бы обеспечивать всех троих нападающих передачами с фланга. Странный выбор тактики от Сергея Семака. Но она привела к победе – и это самое главное. Наверное, будут сделаны какие-то выводы, и Соболев, я думаю, первый кандидат на то, чтобы сесть на скамейку после этой игры», – ответил в беседе с «РБ Спорт» Николаев.

Ранее экс-футболист Максим Деменко заявил, что недавно перешедший в «Зенит» нападающий Александр Соболев адаптируется в команде со временем.

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Деменко раскрыл, как быстро Соболев может адаптироваться в «Зените»
Деменко: Всё будет зависеть от голов
16 сентября 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-футболист Максим Деменко заявил, что недавно перешедший в «Зенит» нападающий Александр Соболев адаптируется в команде со временем.
По его словам, скорость этой адаптации будет зависеть от нескольких факторов, среди которых – количество забитых футболистов голов.

«Пока, думаю, Соболеву тяжеловато. Мы видели это и в игре с «Кайратом». Он – игрок, который пригодится Санкт-Петербургу, но всё будет зависеть от того, как быстро он забьет голы и впишется в коллектив. Это очень важный фактор для него», — высказался в беседе с Газета.ру Деменко.

А бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сравнил экс-нападающих Артёма Дзюба и Александра Соболева.

«Дзюба и Соболев похожи желанием бросать себе новые вызовы. Они всегда хотят что-то доказывать, мотивировать себя. Есть такой тип людей, которым плохо, когда они находятся в зоне комфорта. Трансферы Артема в «Акрон» и Александра в «Зенит» похожи. Несмотря на то, что одна команда борется за выживание, а другая — за чемпионство, ситуации для игроков одинаковые», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявлял, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.

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#спорт
#тренер
#скорость
#футболист
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В Павловском Посаде проведут международный турнир по смешанным единоборствам
16 сентября 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Десятый Международный турнир по смешанным боевым единоборствам MMA среди профессионалов OLD GUARD DIVISION на призы главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семёнова состоится 28 сентября во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир будет посвящён участникам специальной военной операции. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6 », — отмечается в сообщении.
Подробная программа турнира будет опубликована на официальной странице профессиональной лига ММА OLD GUARD DIVISION в сети «ВКонтакте», а также в соцсетях администрации Павлово-Посадского округа.

Отмечается, что прошлогодний турнир собрал около 30 тысяч зрителей, наблюдавших за боями в онлайн-режиме.

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Подмосковные голболисты завоевали медали чемпионата России

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#павловский посад
#спорт
#борьба
#турнир
#соревнования
#денис семёнов
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Подмосковные голболисты завоевали медали чемпионата России
16 сентября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Бронзовые медали завоевали женская и мужская сборные Московской области на чемпионате России по голболу, турнир проводился в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Женская сборная Подмосковья обыграла в матче за третье место команду Тульской области со счётом 8:3, а мужская сборная региона выиграла у команды москвичей со счётом 13:8», — говорится в сообщении.
Всего в турнире, который проходил с 7 по 12 сентября, приняли участие девять мужских восемь женских команд. Отмечается, что женская команда Московской области вошла в тройку лидеров впервые за десять лет.

Голбол является паралимпийским видом спорта, в него играют спортсмены с нарушением зрения.

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#чемпионат россии
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Матч проекта «Выходи во двор» прошёл на обновлённом стадионе «Орион» в Балашихе
16 сентября 2024, 12:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Стадион «Орион» в Балашихе после завершения первый этап капремонта принял десятый матч третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Футбольная команда «Легенды футбола» сыграла со сборной городского округа в третий раз. Со счетом 9:5 победили звёзды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Стадион «Орион», построенный в 1959 году, включили в программу капремонта по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. На объекте заменили газоны, оборудовали подогрев футбольного поля, отремонтировали трибуны и подтрибунные помещения, обновили инженерные системы, беговые дорожки и спортплощадки.
«Долгожданное обновление стадиона – большой праздник для жителей микрорайона Железнодорожный в Балашихе. Завершён первый этап работ - на футбольном поле. К концу года планируется отремонтировать расположенный на стадионе универсальный спортивный комплекс с двумя бассейнами и двумя залами», – поделился планами министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
С любительской сборной округа сыграли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Ворота защищал неизменный голкипер «Легенд» Александр Филимонов.
«Балашиха – футбольный город. Здесь всегда были хорошая команда и много хороших футболистов. Могу назвать Василия Калинова, который играл за «Спартак», был чемпионом СССР 1969 года. Целая плеяда футболистов выросла в Балашихе. Сейчас здесь тренируется много талантливых ребят. Для подготовки сделано прекрасное поле. Такого раньше не было», – отметил тренер команды звёзд прославленный футболист и руководитель Валерий Гладилин.
Знаменитые футболисты по традиции поговорили с детьми участников СВО, подарили им мячи с автографами, провели для юных игроков мастер-класс.

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Сборная Подмосковья завоевала золото в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону
16 сентября 2024, 09:25

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Четыре спортсменки из Московской области выиграли в женской эстафете 4 по 6 км на Чемпионате России по летнему биатлону, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Выиграли эстафету в летнем биатлоне! Впервые в истории! Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили –молодцы!» – прокомментировал победу сборной Подмосковья в своих социальных сетях министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Второе место заняла команда Свердловской области, отстав от победителей га 34,6 ​секунды. Третьими стали биатлонистки из Ханты-Мансийского автономного округа, их отставание составило более одной минуты (1 минута и 18 секунд).

Отметим, что ранее Анастасия Халили из Подмосковья завоевала золото на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в дисциплине «спринт».

Чемпионат России по летнему биатлону проходил в Красноярске с 12 по 15 сентября.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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