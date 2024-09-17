В Московской области на старт финальной «Гонки героев» вышли свыше 3,5 тысяч атлетов

Министерство физической культуры и спорта Московской областиФото:
В Дмитровском районе завершилось традиционное мероприятие «Гонка героев». Более 3,5 тысячи участников собрались на финальном старте на территории горнолыжного комплекса имени Леонида Тягачёва, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Сезон прошел отлично, у нас рекордное количество участников по всем регионам, появились две новые локации — Омск и Волгоград. Количество желающих растет, и мы просто не умещаемся в световой день, поэтому в этом году мы провели двухдневную гонку в Санкт-Петербурге и Москве. Следующий претендент на двухдневную гонку — это Казань. Будем и дальше практиковать такой формат и продолжим удивлять любителей спорта в следующем сезоне», — отметил руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.
Мероприятие организовано и проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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