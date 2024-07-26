Подмосковный пловец Степанов завоевал золотую медаль на Кубке России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представитель Московской области Александр Степанов выиграл золото Кубка России по плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На верхнюю ступень пьедестала Александр Степанов поднялся по итогам заплыва на 800 метров вольным стилем. Серебряную медаль в этой категории завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга Кирилл Мартынычев, а бронзовую награду выиграл представитель Свердловской области Савелий Лузин», — говорится в сообщении.Медаль, завоёванная Александром Степановым, стала четвёртой наградой в копилке подмосковной команды. Ранее золото выиграла Дарья Рогожинова в старте на 400 метров комплексным плаванием, а Роман Акимов завоевал две серебряные медали: в заплывах вольным стилем на 200 и 400 метров.
Кубок России по плаванию стартовал 23 июля в Екатеринбурге, турнир продлится до 28 июля.
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