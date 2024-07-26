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Подмосковный пловец Степанов завоевал золотую медаль на Кубке России

26 июля 2024, 14:25
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Представитель Московской области Александр Степанов выиграл золото Кубка России по плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На верхнюю ступень пьедестала Александр Степанов поднялся по итогам заплыва на 800 метров вольным стилем. Серебряную медаль в этой категории завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга Кирилл Мартынычев, а бронзовую награду выиграл представитель Свердловской области Савелий Лузин», — говорится в сообщении.
Медаль, завоёванная Александром Степановым, стала четвёртой наградой в копилке подмосковной команды. Ранее золото выиграла Дарья Рогожинова в старте на 400 метров комплексным плаванием, а Роман Акимов завоевал две серебряные медали: в заплывах вольным стилем на 200 и 400 метров.



Кубок России по плаванию стартовал 23 июля в Екатеринбурге, турнир продлится до 28 июля.

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«Куличенко у Кипра прекрасная»: Губерниев оценил церемонию открытия Олимпиады
27 июля 2024, 09:30

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur

Известный тележурналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Особо он отметил знаменосца сборной команды Кипра, бывшую российскую легкоатлетку Елену Куличенко.
Сама церемония открытия Олимпиады проходила необычно. Впервые в истории Игр её провели не на стадионе, а в самом городе. Спортивные делегации стран-участниц проплыли на лодках по Сене, от моста Аустерлиц до Трокадеро, мимо всех достопримечательностей французской столицы.

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная… Интересно… Да, это Олимпиада!!!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Конечно, острый на язык комментатор не мог не обратить внимание на скандал с участием Куличенко, разразившийся накануне Олимпиады. Тогда греческие журналисты нашли аккаунт спортсменки на платформе для взрослых Onlyfans с интимными фотографиями. Олимпийский комитет Кипра попросил легкоатлетку удалить свою страницу. Сама спортсменка заявила, что профиль принадлежит не ей, а все фотор=графии сгенерированы искусственным интеллектом.

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В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже
Pronews.gr: открытие Олимпиады в Париже показало крах цивилизации и культуры
27 июля 2024, 09:08

Фото: iStock/SimonLukas

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе - трансвеститы изображали тайную вечерю. Об этом сообщает греческий портал pronews.gr.
Уточняется, что на торжественном мероприятии помимо трансвеститов присутствовала обезглавленная Мария-Антуанетта, унижение республиканской гвардии и другие непристойные действия. Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила свое негодование по поводу церемонии.

Она отметила, что произошедшее мероприятие является безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды «культуры пробуждения».

«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», добавила парламентарий.

Напомним, церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без серьезных инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами.

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В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр
27 июля 2024, 07:11

Фото: iStock/Aysenur Dincer

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже.
Мероприятие состоялось в центре Парижа под проливным дождем. Некоторым зрителям пришлось покинуть церемонию из-за погодных условий.

Французский лидер Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за мероприятием из VIP ложи. Примечательно, что парад спортсменов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Олимпийцы проплывали на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции.

Открыла парад спортсменов сборная Греции. Церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Париже зажгли олимпийский огонь летних Игр-2024
27 июля 2024, 00:42

Фото: istockphoto/Yeongsik Im

Олимпийский огонь зажгли на церемонии открытия 33-х летних Игр в Париже, передает корреспондент «Ленты.ру».
Огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Затем пламя поднялось в небо на воздушном шаре.

Церемония открытия прошла на реке Сена, а делегации стран путешествовали по реке на лодках. Делегации России и Белоруссии не были допущены к участию в параде.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры награждаются медалями, содержащими кусок металла, вырезанный из Эйфелевой башни.

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#дзюдо
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Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами
27 июля 2024, 00:26

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis

На церемонии открытия Игр 2024 года в Париже олимпийский флаг повесили вверх ногами, передает корреспондент «Ленты.ру».
Во время мероприятия таинственный человек пронес флаг к сцене возле Эйфелевой башни. Затем флаг ошибочно закрепили на флагштоке и подняли.

Впервые парад делегаций проходил не на стадионе, а на реке Сена. Российские и белорусские спортсмены не были допущены к участию в параде. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц. Всего в Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, состоящие из металлических частей, взятых с Эйфелевой башни.

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Сочнов заявил о потере качеств Соболева
26 июля 2024, 19:37

Фото: iStock/artisteer

Бывший игрок «Спартака» Владимир Сочнов высказал мнение о том, что футболист Александр Соболев, отстранённый от тренировок, растерял некоторые свои профессиональные качества.
«Не знаю, как у Соболева может сложиться в «Зените». Конкуренция в этой команде, какие игроки покупаются каждый год. Очень трудно отвоевать место на поле. В последнее время он не всегда играл. Потерял качества, которые у него были. А если он сам не хочет оставаться в «Спартаке», то о чём говорить. Нет тот игрок, из-за ухода которого надо переживать», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Сочнов.

Ранее ветеран «Спартака» Владимир Сочнов оценивал игру команды в матче с «Оренбургом» в рамках РПЛ. Он признавался, что игра команды ему не понравилась, сейчас клуб выглядит средне.

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Дьяков раскрыл, что мешает «Локомотиву» претендовать на пятёрку лучших в РПЛ
Дьяков раскритиковал состав команды
26 июля 2024, 19:20

Фото: iStock/Dziurek

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что с нынешним составом «Локомотив» не может претендовать на вхождение в топ-5 команд РПЛ.
«Динамо» на сегодняшний день – главный конкурент «Зенита», а «Локомотив» покинуло много футболистов, но вместо них клуб почти никого не взял. С нынешним составом «Локо» – это не претендент на тройку, а может даже и на пятерку. Если до конца трансферного окна не будет усилений, то клуб займёт место в середине таблицы. «Локомотиву» нужно было оставлять того же Миранчука, его уход выглядел странно», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.

Он добавил, что не ожидает от клуба впечатляющих результатов в этом сезоне.

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предполагал, что в предстоящем матче 2-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» может выйти ничья.

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Мустафина: Если Олимпиаду не покажут, не буду смотреть
26 июля 2024, 19:12

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказала мнение об Олимпиаде-2024 в Париже, отметив, что посмотрит соревнования в том случае, если их будут транслировать в России.
«Если Олимпиада будет показана, я посмотрю. Если нет, то нет. Результатами соревнований буду интересоваться, но сидеть и смотреть трансляцию — нет. Несмотря ни на что нам надо знать, что происходит в мире. В гимнастике буду следить за Байлз. Есть шанс, что Симона возьмёт все золотые медали в Париже. Поддерживаю ли российских спортсменов под нейтральным статусом? Не могу сказать, что я их поддерживаю или критикую. Они сделали свой выбор», – поделилась в беседе с Metaratings.ru Мустафина.

Ранее вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России на выборах-2024 от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что российские спортсмены смогут показать достойный результат на Олимпиаде в Париже.

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#олимпиада
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Бывшего тренера ЦСКА ограбили на полмиллиона евро на Олимпийских играх в Париже
Бывшего тренера ЦСКА Зико обокрали на 500 тысяч евро на Олимпиаде в Париже
26 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/darkojow

Бывший главный тренер московского ЦСКА и экс-футболист сборной Бразилии Зико стал жертвой воров в Париже. Об этом информирует Le Parisien.
У знаменитого спортсмена украли портфель с заднего сиденья такси. Стоимость вещей, находившихся в нем, оценивается практически в 500 тысяч евро.

Согласно информации источника, в сумке были драгоценности, часы Rolex, 2 тысячи долларов и 2 тысячи евро наличными. Правоохранительные органы Парижа начали поиск злоумышленников и украденных вещей.

В Париж Зико прибыл в составе бразильской олимпийской делегации. Церемония открытия летних Игр-2024 состоится в пятницу, 26 июля.

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