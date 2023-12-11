Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по фехтованию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет проходило в спорткомплексе «Сириус Арена» в Краснодарском крае с 1 по 10 декабря.
В соревнованиях приняли участие свыше 1000 спортсменов со всех регионов России.
В женском зачете в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах до 15 лет победу одержали Арина Тешева из Дубны, Виктория Раменскова из Бронниц, Лина Кашенцева из Звенигорода и София Аверченкова из Химок. На втором месте расположились Эвелина Никитюк из Долгопрудного, Анна Микелова из Дубны, Снежана Каменская из Воскресенска и Мария Долгополова из Звенигорода. Также в личных соревнованиях до 15 лет Мария Долгополова и Полина Валикова из Химок стали бронзовыми призерами.
Кроме этого, в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди юношей до 15 лет обладателем бронзы стал Аркадий Кардава из Лобни. Также бронзу выиграли Егор Смирнов из Бронниц, Артём Карпунин из Воскресенска, Аркадий Кардава из Химок и Максим Александров из Лобни в командном зачете.
Стоит отметить, что в соревнованиях по фехтованию на саблях среди юношей Подмосковье завоевали сразу бронзу благодаря Владиславу Стародубцеву, Арсению Лазареву, Савелию Лазареву из Химок и Павлу Кадыгрову из Долгопрудного. Также Владислав Стародубцев вышел в финал индивидуального зачёта и стал серебряным призером.
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