Более 50 фильмов представят на Международном фестивале спортивного кино в Красногорске

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В кинозале Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске 23 октября открывается ежегодный XXII Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Фестиваль откроет неделю спорта и кино в Подмосковье, которая продлится до 30 октября. Зрителей ждут бесплатные показы конкурсных фильмов, встречи с создателями кинолент и известными спортсменами. В программе – более 50 документальных, художественных и анимационных работ из России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Армении, Киргизии и Казахстана», – отметили в министерстве.В международное жюри входят представители искусства, культуры, спорта, общественные деятели и руководители СМИ.
Вход для зрителей свободный. Программу фестиваля можно найти на его сайте.
Международный фестиваль спортивного кино – крупнейший спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ. Он проходит с 2003 года. Президент фестиваля – трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Мероприятие проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
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