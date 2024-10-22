Команда из Жуковского сыграла домашний матч против футбольного клуба из Орехово-Зуево

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
На стадионе спортивного комплекса «Метеор» прошёл домашний футбольный матч заключительного тура Лиги Б-2. Жуковская команда «Метеор» встретилась с ФК «Знамя труда-2» из подмосковного города Орехово-Зуево. На игре присутствовал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
«С большим удовольствие пришел поболеть за нашу команду. Отмечу, что игра получилась захватывающей и напряженной: нам достался очень сильный противник. Наши футболисты сделали все возможное, но, по результатам матча, "Метеор" проиграли команде из Орехово-Зуево со счетом 0-2, заняв, таким образом, по итогу, 4 место», — отметил Аубакиров.
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