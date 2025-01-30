Более 500 конькобежцев выйдут на старт турнира «Лёд надежды нашей» в Коломне

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Свыше 500 конькобежцев примут участие в традиционных Всероссийских соревнованиях «Лёд надежды нашей». Они состоятся 1 февраля в конькобежном центре «Коломна», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Победителей и призёров определят в личных соревнованиях на дистанциях 50 м и 100 м. На старт выйдут мальчики и девочки, юноши и девушки, а также мужчины и женщины. В этом году соревнования пройдут в 32 регионах России. В них примут участие более 12 тыс. человек. Турнир приурочен к 80-й годовщине Великой Победы и проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Впервые соревнования «Лёд надежды нашей» состоялись в начале 1980-х годов. Они дали путёвку в профессиональный спорт многим именитым коломенским мастерам ледовой дорожки – Дмитрию Дорофееву, Екатерине Лобышевой, Павлу Кулижникову, Ольге Граф, Алексею Есину, Руслану Мурашову и другим.
Церемония открытия соревнований начнётся в 11 часов.
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Лора Луганская