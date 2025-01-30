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Более 500 конькобежцев выйдут на старт турнира «Лёд надежды нашей» в Коломне

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Свыше 500 конькобежцев примут участие в традиционных Всероссийских соревнованиях «Лёд надежды нашей». Они состоятся 1 февраля в конькобежном центре «Коломна», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Победителей и призёров определят в личных соревнованиях на дистанциях 50 м и 100 м. На старт выйдут мальчики и девочки, юноши и девушки, а также мужчины и женщины. В этом году соревнования пройдут в 32 регионах России. В них примут участие более 12 тыс. человек. Турнир приурочен к 80-й годовщине Великой Победы и проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО



Впервые соревнования «Лёд надежды нашей» состоялись в начале 1980-х годов. Они дали путёвку в профессиональный спорт многим именитым коломенским мастерам ледовой дорожки – Дмитрию Дорофееву, Екатерине Лобышевой, Павлу Кулижникову, Ольге Граф, Алексею Есину, Руслану Мурашову и другим.

Церемония открытия соревнований начнётся в 11 часов.

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#московская область
#соревнования
В Подмосковье за год прошло 12 тыс. спортивных мероприятий с участием 3,3 млн человек
В Подмосковье за год прошло 12 тыс. спортмероприятий с участием 3,3 млн человек
30 января 2025, 18:47

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье в прошлом году состоялось более 12 тыс. спортивных мероприятий. Об этом стало известно на заседании коллегии Минспорта Московской области, которое открыл губернатор региона Андрей Воробьёв. В мероприятии приняли участие порядка 400 человек.
«Одна из особенностей нашего Подмосковья – любовь к спорту. Сегодня мы подводим итоги той важной работы, которую делаете вы – тренеры, наставники, спортсмены и мы – на муниципальном, региональном уровнях в рамках идеологии президента, который уделяет большое внимание здоровому образу жизни, воспитанию, – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он подчеркнул, что в регионе развивают спортивную инфраструктуру. В Подмосковье востребованы детско-юношеские школы, поддерживается профессиональный спорт.
«Большое значение имеет и адаптивный спорт, всё, что связано с ребятами, возвращающимися из зоны спецоперации. Наша задача – оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт», – добавил губернатор.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В 2024 году в Подмосковье состоялось более 12 тыс. спортивных мероприятий, участниками которых стали свыше 3,3 млн человек. В их числе – хоккейные и футбольные матчи губернаторского проекта «Выходи во двор», благодаря которому у жителей появилась возможность померяться силами с прославленными спортсменами.
«Хочу ещё раз подчеркнуть важность мероприятий, которые проводят во дворах наши легенды спорта. Эта добрая традиция объединяет тысячи семей в разных городах Подмосковья. Наши ветераны-футболисты и молодые ребята занимаются с детьми, проводят мастер-классы. Мы это ценим и видим положительный отклик от людей. Конечно, будем и дальше поддерживать все эти начинания», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Многие чемпионы, такие как Александр Овечкин, Игорь Акинфеев, Сергей Карякин, Александр Легков проводят в Подмосковье мастер-классы, именные турниры, открывают спортивные академии. В прошлом году в Королёве впервые состоялся ночной забег с участием гимнаста Никиты Нагорного и футболиста Алексея Смертина. А этой зимой в подмосковных парках для желающих начали проводить тренировки со звёздами лыжного спорта и биатлона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В регионе развивается и адаптивный спорт. Так, в прошлом году была создана команда по следж-хоккею «Гвардия», в состав которой вошли участники спецоперации.
«Мы договорились вместе с Фондом «Защитники Отечества» на базе Сергиево-Посадского центра постинтернатного сопровождения помогать ветеранам СВО с полной потерей зрения. Рассчитываем, что все они в течение года смогу пройти через профориентацию и обучение. Есть профессии, которые ребята могут осваивать и потом успешно работать. Мы подключили бойцов с потерей зрения к работе на прямой линии президента, сделали для этого технический интерфейс. Ребята себя проявили просто великолепно», – отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Большая работа в области проводится по вовлечению ветеранов спецоперации в паралимпийское движение. В регионе организуют различные мероприятия, мастер-классы в госпиталях и реабилитационных центрах.
«Ветераны СВО обеспечиваются спортивным инвентарём. Для них организовываются тренировочные занятия и спортивные мероприятия. Это приносит свои результаты. Подмосковные атлеты блестяще выступили в Калуге на Кубке Защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Они показывают отличные результаты на других всероссийских стартах», – рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На территории Московской области – более 14 тыс. спортивных сооружений. За 11 лет их количество увеличилось на 70%. Также в регионе реализуется одна из самых крупных в стране программ капремонта. 50 спортобъектов приводят в порядок по новому стандарту. 10 из них уже обрели новый облик.
«Я счастлив приветствовать ветеранов, спортивную общественность Московской области. Для меня как жителя Сходни большая радость быть не просто членом команды губернатора, но и видеть, как развивается спорт. Счастливые дети, искрящиеся глаза тех, кто им занимается – вот что действительно важно», – сказал спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Прошлым летом команда из Подмосковья привезла с Игр БРИКС 82 медали, в том числе 50 золотых, заняв второе место в общекомандном неофициальном зачёте. А на зимней Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов областная команда стала третьей.
«Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за поддержку, потому что всё то, что мы так апробируем, начинается с Московской области. Ведь Подмосковье по праву занимает ведущую позицию среди регионов России в сфере спорта. Ежегодно область становится площадкой проведения крупных массовых мероприятий, и все они проходят на самом высоком уровне», – сказал первый замминистра спорта России Одес Байсултанов.
С 2024 года по решению губернатора увеличена зарплата более чем 500 самым перспективным спортсменам региона. Также ее подняли 200 высококлассным тренерам. Ещё более 500 тренеров муниципальных спортшкол теперь ежемесячно получают надбавку в 5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв также поздравил 18-летнего Володара Мурзина из Химок, который ранее выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам.
«В шахматы я попал случайно. Увидел, что в школе есть шахматный кружок, и понял, что хочу этим заниматься. Сначала меня туда не брали, поэтому я играл с дедушкой. Потом, когда попал в кружок, начал заниматься в качестве хобби, и пошли успехи», – рассказал Мурзин.
Ранее в Подмосковье стартовал пилотный проект Единая Школьная Лига Московской области. В этом сезоне в ней участвуют более 10 тыс. ребят из 200 образовательных учреждений 13 округов. В рамках турнира проходят соревнования по футзалу, баскетболу 3х3, волейболу и шахматам. В планах – подключить к проекту все 56 муниципалитетов.

Кроме того, в ближайшее время в регионе создадут Центр поддержки одарённых спортсменов.

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«Лыжню России» в Химках перенесли из-за тёплой и бесснежной погоды
30 января 2025, 18:02

Фото: ruzaregion.ru

Организаторы Всероссийской гонки «Лыжня России 2025», запланированной на 8 февраля, перенесли старт на неопределённое время. Такое решение было принято из-за установившейся тёплой погоды.
Как отмечали в пресс-службе Минспорта Московской области, самые массовые зимние соревнования должны были пройти на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. На старт должны были выйти около 15 тыс. спортсменов.
«Однако из-за рекордно тёплой январской погоды снег тает. С каждым днем его остаётся всё меньше не только в городах, но и на природных территориях. По данным синоптиков, лишь к выходным в регионе немного похолодает. Температура перейдёт с плюсовых отметок на отрицательные», – сообщили в отделе организации спортивно-массовой работы учреждения «Спортивные сооружения» Королёва.
Несмотря на перенос соревнований, регистрация на них продолжается. Приём заявок открыт на сайте госуслуг. К старту допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены старше 12 лет.

О новой дате проведения гонки в отделе пообещали сообщить заранее.

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Стало известно о возможном трансфере Сильянова
Сильянов готов рассмотреть переход из «Локомотива» в «Зенит»
30 января 2025, 15:16

Фото: iStock/Andreyuu

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов готов рассмотреть вариант трансфера в «Зенит». Об этом сообщает Metaratings.ru. Сейчас, как отмечается, клубы согласовывают сумму перехода игрока.
«По нашим данным, футболист не против перехода. При этом отметим, что никаких договоренностей между клубами на данный момент нет», — говорится в материале.
Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-лиги Сильянов сыграл в 24 матчах за «железнодорожников». Из результативных действий — одна голевая передача. Контракт с «Локомотивом» подписан у него до конца июня следующего года.

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#футболист
#спорт
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«Спартак» ищет варианты для Медины, который не хочет покидать клуб
30 января 2025, 15:13

Фото: iStock/gorodenkoff

ФК «Спартак» продолжает искать варианты для продолжения карьеры 27-летнего парагвайского нападающего Хесуса Медины. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, сам игрок пока не хочет покидать «Спартак». Главный тренер команды Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера», — отмечается в материале.
Напомним, Медина попал в «Спартак» из ЦСКА в июле 2023 года. Клуб отдал за него 6 млн евро. Сейчас на его счету восемь голов и шесть голевых передач за 53 игры.

Рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро, согласно информации Transfermarkt.

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Стало известно о возможном расторжении контракта между ЦСКА и Помазуном
Тяпушкин: напрашивается расторжение контракта между ЦСКА и вратарем Помазуном
30 января 2025, 15:08

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин заявил, что у его бывшего клуба напрашивается расторжение контракта с вратарем Ильей Помазуном. Так он прокомментировал сентябрьское отстранение голкипера от тренировок с основой после того, как тот в одном из интервью не исключил возможный переход в «Спартак».
«Напрашивается расторжение контракта между ЦСКА и Помазуном. У Ильи долгосрочный контракт с «армейцами». Я знаю его еще с академии ЦСКА, работал с ним в то время. Он был талантливым мальчишкой. Чем дольше он не будет играть, тем хуже для него. Жалко парня. Не знаю, есть ли у него конфликт с Николичем или нет, но жаль, что отличный вратарь попал в такую неприятную ситуацию. Для меня это очень обидно», — поделился Тяпушкин в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что Помазун — один из основных вариантов «Спартака» на роль запасного голкипера. Переход вратаря может произойти еще этой зимой.

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#спорт
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Ротенберг назвал дату возвращения российских хоккеистов на мировую арену
Ротенберг: Россия будет играть на Олимпиаде в 2026 году
30 января 2025, 15:06

Фото: iStock/vchal

Главный тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг назвал дату возвращения российских хоккеистов на мировую арену. По его мнению, россияне будут играть на Олимпиаде в 2026 году.
«Верим. Я лично верю. Как я уже говорил, будут политические изменения: Госдеп США, президент Трамп. Будут сигналы в пользу России, и мы будем играть на Олимпиаде в 2026 году», — подчеркнул Ротенберг в беседе с Metaratings.ru.
Он также добавил, что те же вопросы стоит задать и организациям ответственным за допуск россиян к Чемпионату мира-2025, так как они должны отвечать за собственные решения.
«Мы готовы играть, и мы верим, что будем играть», — заключил Ротенберг.
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Матч хоккейного проекта «Выходи во двор» пройдёт на берегу Волги в Дубне
30 января 2025, 14:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда звёзд отечественного хоккея проведёт вторую игру года в рамках проекта «Выходи во двор» в Дубне. Матч состоится 1 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Звёздная ледовая дружина сыграет в обновлённом составе. На лёд на берегу Волги выйдут прославленные хоккеисты Валерий Каменский, Владимир Малахов, Александр Могильный, Евгений Давыдов, Виталий Прохоров, а также звёзды КХЛ – Сергей Коньков и Руслан Берников. Малахов примет участие в матче проекта «Выходи во двор» впервые», – отметили в министерстве.
Постоянными участниками игр «Легенд» и любителей стали известные артисты. В Дубне сборную прославленных игроков усилят звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин и Тимур Ефременков. Ещё одним представителем лиги актёров станет Артур Каспранов, который снялся в продолжении популярного сериала о молодых хоккеистах.

Неизменным тренером команды Легенд остаётся двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. На протяжении четырёх сезонов команда звёзд хоккея одержала более 30 побед в разных городах Подмосковья. Комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Коньков по традиции проведёт мастер-класс для юных хоккеистов.

Игра пройдёт на территории Парка-Набережной имени Д.И. Менделеева на берегу Волги. В этом сезоне часть встреч Легенд с любителями запланирована в парках Московской области.

Место проведения матча: Дубна, улица Кирова, Парк-Набережная имени Д.И. Менделеева, аллея Высоцкого. Программа начнётся в полдень.

Фото: пресс-служба Минспорта МО


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#московская область
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Каратист Корнеев из Дмитрова завоевал медаль на чемпионате мира в Индии
30 января 2025, 12:58

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Бронзовую медаль завоевал спортсмен из подмосковного Дмитрова Валентин Корнеев на чемпионате мира по карате сётокан среди мужчин и женщин (18 лет и старше) в индийском Хайдарабаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Валентин Корнеев, тренирующийся в спортивно-оздоровительном комплексе «Яхрома» в Дмитровском округе, занял на чемпионате третье место в категории «КАТА (мужчины)», — уточняется в сообщении.
Сётокан — один стилей японского единоборства карате. Этот стиль является одним из наиболее популярных в мире. Отмечается, что в Хайдарабаде помимо чемпионата мира провели также первенство мира среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет и международные соревнования для мальчиков и девочек. Участие в турнирах приняли сборные 26 стран.

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#медаль
#спорт
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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять медалей первенства России
30 января 2025, 12:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали в копилку подмосковной сборной положили Анастасия Шкурина в беге на 3000 метров, Анастасия Пшеничная в забеге на 60 метров с барьерами и Александра Морозова в беге на 400 метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, на вторую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Московской области Максим Захаров в дисциплине «бег на 60 метров с барьерами», а бронзовую медаль завоевала в беге на 200 метров подмосковная спортсменка Юлия Гринько.

Первенство проводится с 28 по 30 января в Тюмени. Участие в соревнованиях принимают свыше 600 спортсменов из 60 российских регионов.

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#минспорта мо
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#московская область
#подмосковье
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