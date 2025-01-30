Матч хоккейного проекта «Выходи во двор» пройдёт на берегу Волги в Дубне

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда звёзд отечественного хоккея проведёт вторую игру года в рамках проекта «Выходи во двор» в Дубне. Матч состоится 1 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Звёздная ледовая дружина сыграет в обновлённом составе. На лёд на берегу Волги выйдут прославленные хоккеисты Валерий Каменский, Владимир Малахов, Александр Могильный, Евгений Давыдов, Виталий Прохоров, а также звёзды КХЛ – Сергей Коньков и Руслан Берников. Малахов примет участие в матче проекта «Выходи во двор» впервые», – отметили в министерстве.Постоянными участниками игр «Легенд» и любителей стали известные артисты. В Дубне сборную прославленных игроков усилят звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин и Тимур Ефременков. Ещё одним представителем лиги актёров станет Артур Каспранов, который снялся в продолжении популярного сериала о молодых хоккеистах.
Неизменным тренером команды Легенд остаётся двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. На протяжении четырёх сезонов команда звёзд хоккея одержала более 30 побед в разных городах Подмосковья. Комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Коньков по традиции проведёт мастер-класс для юных хоккеистов.
Игра пройдёт на территории Парка-Набережной имени Д.И. Менделеева на берегу Волги. В этом сезоне часть встреч Легенд с любителями запланирована в парках Московской области.
Место проведения матча: Дубна, улица Кирова, Парк-Набережная имени Д.И. Менделеева, аллея Высоцкого. Программа начнётся в полдень.
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Лора Луганская