«Лыжню России» в Химках перенесли из-за тёплой и бесснежной погоды

Фото: ruzaregion.ru
Организаторы Всероссийской гонки «Лыжня России 2025», запланированной на 8 февраля, перенесли старт на неопределённое время. Такое решение было принято из-за установившейся тёплой погоды.
Как отмечали в пресс-службе Минспорта Московской области, самые массовые зимние соревнования должны были пройти на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. На старт должны были выйти около 15 тыс. спортсменов.
Несмотря на перенос соревнований, регистрация на них продолжается. Приём заявок открыт на сайте госуслуг. К старту допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены старше 12 лет.
О новой дате проведения гонки в отделе пообещали сообщить заранее.
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«Однако из-за рекордно тёплой январской погоды снег тает. С каждым днем его остаётся всё меньше не только в городах, но и на природных территориях. По данным синоптиков, лишь к выходным в регионе немного похолодает. Температура перейдёт с плюсовых отметок на отрицательные», – сообщили в отделе организации спортивно-массовой работы учреждения «Спортивные сооружения» Королёва.
Несмотря на перенос соревнований, регистрация на них продолжается. Приём заявок открыт на сайте госуслуг. К старту допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены старше 12 лет.
О новой дате проведения гонки в отделе пообещали сообщить заранее.
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Лора Луганская