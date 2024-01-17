Более 600 лучших гимнасток России приехали на соревнования в Орехово-Зуеве

Фото: Ольга Сычёва
Более 600 участниц собрали соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси». Они прошли во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве.
Ежегодно лучшие спортсменки страны приезжают в Подмосковье. В этом году было более 76 групп и 150 спортсменок, которые выступали в личных соревнованиях.
Гимнастки представляли 25 регионов России. Состязания проходили в течение трёх дней.
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Гимнастки представляли 25 регионов России. Состязания проходили в течение трёх дней.
«Организация соревнований – на самом высоком уровне. Мы часто выезжаем на различные турниры. Художественная гимнастика – красивый вид спорта, в нашей команде девочки занимаются с четырёх-пяти лет. Мы уже научились не паниковать на состязаниях. Когда выходишь на арену, надо делать всё спокойно и уверенно, чтобы выступление приносило радость», – рассказали девушки из команды «Ювента» из Обнинска Калужской области.Организатором соревнований выступила Всероссийская физкультурно-спортивная организация «Русь». Она объединяет гимнасток из 45 регионов России.
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Лора Луганская