Звёзды мирового спорта стартуют в забеге TOPSKI Family Run в Одинцове

Фото: Istockphoto / sportpoint
Чемпионы мира, Европы и Олимпиад примут участие в третьем этапе серии стартов для детей и взрослых TOPSKI Family Run на призы призёра Игр Александра Панжинского. Забег пройдёт 26 мая в Одинцовском городском округе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Участниками звёздного забега станут прославленные спортсмены Юрий Борзаковский, Евгений Коротышкин, Юрий Постригай, Дмитрий Труненков, Александр Энберт, Яна Костенко, Артём Овечкин, Лада Задонская, Матвей Гуськов и другие. Наряду с именитыми спортсменами в забегах могут принять участие все желающие. Они могут выбрать подходящую дистанцию в зависимости от возрастной группы – от 600 м. до 10 тыс. м.», – говорится в сообщении.Регистрация участников открыта по ссылке.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Все участники забега получат на финише уникальную авторскую медаль. А тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах удостоятся призов. Предусмотрены отдельные зачёты: семейный, юридический, клубный TOPSKI и новой формат – корпоративный.
В текущем сезоне соревнования TOPSKI Family впервые проводятся в формате лиги и включают три этапа: первый и второй – лыжные, третий – беговой.
Соревнования будут проходить 26 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Начало – в 8:30.
Забег организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
В Одинцове прошло первенство Московской области по спортивному метанию ножа
Суперфинал чемпионата АСБ проводится в Московской области
Подмосковные фехтовальщики взяли две золотые и три серебряные медали первенства России
Лора Луганская