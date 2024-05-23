В Одинцове прошло первенство Московской области по спортивному метанию ножа

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Более 50 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Московской области по спортивному метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи городских округов. Чемпионат и первенство были проведены в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа прошли 15 и 16 мая в Одинцовском городском округе в парк-отеле «Покровское».
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«По итогам турниров в общем медальном зачете среди городских округов Подмосковья первое место заняли представители Подольска, на второй строчке спортсмены из Пушкинского и бронзовыми призерами стали Люберцы», — подчеркнули в министерстве.
Чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа прошли 15 и 16 мая в Одинцовском городском округе в парк-отеле «Покровское».
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Мира Полтева