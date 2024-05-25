«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

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Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны.
Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
Победный гол забил на 85-й минуте бразильский игрок Артур. Чемпионство «Зенита» зависело не только от собственной победы, но и от поражения московской команды в противоположном матче «ФК Краснодар» — «Динамо».
Для петербуржцев это стало шестым чемпионством подряд. Команда завоевала очередной кубок в день 99-летия клуба.
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Победный гол забил на 85-й минуте бразильский игрок Артур. Чемпионство «Зенита» зависело не только от собственной победы, но и от поражения московской команды в противоположном матче «ФК Краснодар» — «Динамо».
Для петербуржцев это стало шестым чемпионством подряд. Команда завоевала очередной кубок в день 99-летия клуба.
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Анастасия Хохлова