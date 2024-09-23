Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Более тысячи любителей спорта приняли участие во Всероссийском дне бега, который проходил в рамках «Кросса нации-2024» на центральной площадке Подмосковья в городском округе Шатура, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмены успешно преодолели пять дистанций, которые были подобраны в соответствии с возрастом и уровнем подготовки участников: 1 километр, 4 километра, 6 километров, 8 километров и 12 километров. Самому младшему участнику соревнований Павлу Беляеву из Шатуры, всего два года, а самому старшему, Айтапаю Маматову из Шатуры – 86 лет.
Всероссийский спортивный праздник ежегодно собирает сотни тысяч бегунов по всей стране. Забег традиционно проводится в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и помогает решать задачи национального проекта «Демография».
Традиция проводить праздник бега началась в 2004 году, когда в 21 городе России состоялся первый массовый забег «Кросс нации» для популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей страны к занятиям физической культурой. Первый праздник бега собрал почти 100 тысяч участников по всей стране.
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Всероссийский спортивный праздник ежегодно собирает сотни тысяч бегунов по всей стране. Забег традиционно проводится в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и помогает решать задачи национального проекта «Демография».
Традиция проводить праздник бега началась в 2004 году, когда в 21 городе России состоялся первый массовый забег «Кросс нации» для популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей страны к занятиям физической культурой. Первый праздник бега собрал почти 100 тысяч участников по всей стране.
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Дайана Хусинова