Болельщик «Спартака» высказался о возможном продлении контракта клуба с Барко
Первый вице-спикер Госдумы и почётный президент ОКР Александр Жуков, известный как болельщик «Спартака», оценил итоги сезона для красно-белых и высказался о будущем полузащитника Эсекьеля Барко. Его цитируют спортивные обозреватели.
По мнению Жукова в беседе с Metaratings.ru, сезон для команды можно считать успешным благодаря победе в Кубке России, несмотря на неудачное выступление в чемпионате. Он отметил, что провальная первая половина турнира помешала «Спартаку» побороться за место в тройке, однако концовка сезона вселяет надежду на перспективы в следующем году.
Лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона Жуков назвал аргентинца Эсекьеля Барко, назвав его ключевым футболистом. Вице-спикер выразил надежду, что контракт с хавбеком продлят. Кроме того, он подчеркнул необходимость летних усилений: клубу не хватает мощного нападающего и защитника.
По данным СМИ, «Спартак» близок к подписанию нового соглашения с 27-летним Барко. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне на счету аргентинца 37 матчей, восемь голов и девять голевых передач во всех турнирах, а рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 16 млн евро.
«Спартак» под руководством Хуана Карлоса Карседо завершил сезон РПЛ на четвёртом месте с 52 очками. Он стал обладателем FONBET Кубка России, в Суперфинале обыграв «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 4:3).
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