Болельщик «Спартака» высказался о возможном продлении контракта клуба с Барко

04 июня 2026, 17:19

Болельщик «Спартака» Жуков: Барко ключевой игрок клуба, но с контрактом непросто

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Первый вице-спикер Госдумы и почётный президент ОКР Александр Жуков, известный как болельщик «Спартака», оценил итоги сезона для красно-белых и высказался о будущем полузащитника Эсекьеля Барко. Его цитируют спортивные обозреватели.