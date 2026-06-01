Глушаков заявил, что готов сделать «Спартак» чемпионом
Бывший футболист ФК «Спартак» Денис Глушаков, который завершил свою карьеру в 2025 году, заявил о готовности стать тренером столичного клуба и сделать его чемпионом в РПЛ.
Он уточнил, что уже три раза прошел переаттестацию в рамках своей тренерской карьеры, имеет свои идеи и задачи. В этой связи Глушаков хочет тренировать высшие лиги, где его работа «картину не испортит».
«Зачем мне внизу тренировать? Опыта набираться? Я на детях могу поучиться, опыта наберусь, но все зависит от бюджета клуба и подбора игроков. Если этих двух факторов нет, то ничего склеить не получится. Я готов тренировать в РПЛ легко, хоть завтра», — сказал экс-капитан «Спартака» в беседе с «РБ Спорт».
Он выразил уверенность в том, что сможет сделать из своей бывшей команды чемпиона. Однако для этого придется убрать парочку футболистов и купить новых.