Глушаков заявил, что готов сделать «Спартак» чемпионом

Бывший футболист ФК «Спартак» Денис Глушаков, который завершил свою карьеру в 2025 году, заявил о готовности стать тренером столичного клуба и сделать его чемпионом в РПЛ.





Он уточнил, что уже три раза прошел переаттестацию в рамках своей тренерской карьеры, имеет свои идеи и задачи. В этой связи Глушаков хочет тренировать высшие лиги, где его работа «картину не испортит».





«Зачем мне внизу тренировать? Опыта набираться? Я на детях могу поучиться, опыта наберусь, но все зависит от бюджета клуба и подбора игроков. Если этих двух факторов нет, то ничего склеить не получится. Я готов тренировать в РПЛ легко, хоть завтра», — сказал экс-капитан «Спартака» в беседе с «РБ Спорт».