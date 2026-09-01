Владимир Познер заявил, что российский футбол сильно отстал от европейского

01 сентября 2026, 16:01

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Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что отечественный футбол серьезно отстал от европейского на фоне отстранения россиян от официальных турниров. Его слова приводит Metaratings.ru.





Комментатор пояснил, что годы только внутренней конкуренции негативно сказываются на уровне сборной и клубов. Он предположил, что даже после возвращения на международную арену потребуется много времени, чтобы национальная команда смогла войти в топ-10 мирового рейтинга.

«Насколько сильно российский футбол отстал от европейского? Я не эксперт и точно не могу сказать, но мне кажется, что отстал довольно сильно», — сказал Познер.