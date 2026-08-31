Защитник СКА оценил шансы России выиграть ЧМ по футболу

31 августа 2026, 13:20

Футболист Зайцев: Россия могла бы выиграть ЧМ по футболу

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Защитник петербургского СКА Никита Зайцев поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира по футболу, который проходил этим летом в США, Канаде и Мексике. Информация поступила 31 августа.





Хоккеист признался, что во время отпуска следил за турниром по телевидению и болел за сборную Англии, чьи матчи привлекли его внимание из-за симпатии к лондонскому «Челси». По словам Зайцева, англичане показали достойную игру, однако тактическая перестройка на оборону в концовке турнира, по его мнению, создала им лишние сложности. Тем не менее, бронзовые медали он назвал отличным результатом для подопечных Томаса Тухеля.



Кроме того, спортсмен высказался о ситуации с отстранением российских команд. Он выразил надежду на скорое возвращение отечественной сборной на международную арену, вспомнив невероятную атмосферу домашнего мундиаля 2018 года. Зайцев уверен, что даже на фоне триумфа нынешних победителей — испанцев — сборная России при допуске смогла бы побороться за титул.





«Ну а что, мы такие же люди. Могли бы бороться со всеми, найти ключи к любому сопернику», — цитирует спикера Metaratings.ru.