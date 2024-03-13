Горнолыжница Из Подмосковья выиграла золото дисциплины слалом-гигант

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Я себя чувствую достаточно заряженной, скучала по соревнованиям. На первой трассе было достаточно плотно, короче дистанции, нужно было быстро перестраиваться. На второй было по-другому, больше расстояния. Вторая мне далась легче», – поделилась после финиша подмосковная спортсменка Виталина Гирина.
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