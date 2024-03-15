Подмосковные конькобежцы завоевали пять медалей «Финала Кубка СКР»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Конькобежцы из Московской области завоевали пять медалей «Финала Кубка СКР». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования «Финал Кубка Союза конькобежцев России» проходили с 12 по 13 марта в Коломне.
По итогам соревнований в копилке Московской области две серебряные и три бронзовые медали.
Стоит отметить, что Виктория Морозова также завоевала бронзу по итогам всех прошедших этапов на дистанции 500 метров среди юниорок.
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По итогам соревнований в копилке Московской области две серебряные и три бронзовые медали.
«Анастасия Семенова по итогам всех пяти этапов Кубка показала второй результат на дистанции 1500 метров среди юниорок и третий результат на дистанции 1000 метров среди юниорок. Виктория Морозова заняла второе итоговое место в масс-старте на 10 кругов среди юниорок. Замкнула призовую тройку общего зачёта ещё одна подмосковная спортсменка Елизавета Губарева», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что Виктория Морозова также завоевала бронзу по итогам всех прошедших этапов на дистанции 500 метров среди юниорок.
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Мира Полтева