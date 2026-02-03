Достижения.рф

Саиев положительно отнесся к назначению Кремлева на пост главы ФСБР

Фото: iStock/PaSta77

30 января исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласно утвердил Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета организации.



Советник вице-президента Международной ассоциации бокса (IBA) Динислам Саиев прокомментировал назначение.

«Для борцов это большая возможность. Придя в ФСБР, Кремлев демонстрирует амбиции и план по выводу борьбы на высокий уровень. Это позитивное решение для всех, кто следит за развитием спорта», — сказал он.

Саиев в беседе с MMA.Metaratings.ru подчеркнул, что руководство IBA всегда стремится быть лидером, и приход Кремлева в российскую федерацию спортивной борьбы рассматривается как значительный плюс для развития дисциплины.
Иван Мусатов

