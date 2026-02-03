Колобков: Инфантино почувствовал перемены в политической ситуации

03 февраля 2026, 16:41

Фото: iStock/NiseriN

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии бана с россиян на участие в международных соревнованиях. Об этом сообщает Metaratings.ru.





В понедельник, 2 февраля, президент ФИФА объявил, что необходимо отменить запрет на участие российских команд, по крайней мере, в юношеских соревнованиях, так как этот запрет «только усилил чувство досады и неприязни».





«Положительно отношусь к словам Инфантино. Мне с ним много приходилось работать в рамках подготовки к чемпионату мира. Он превратился в настоящего спортивного политика и тонко чувствует конъюнктуру. Судя по всему, сейчас он почувствовал, что меняется политическая ситуация и наступило время для подобных инициатив», — пояснил он.