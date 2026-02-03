Колобков: Инфантино почувствовал перемены в политической ситуации
Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии бана с россиян на участие в международных соревнованиях. Об этом сообщает Metaratings.ru.
В понедельник, 2 февраля, президент ФИФА объявил, что необходимо отменить запрет на участие российских команд, по крайней мере, в юношеских соревнованиях, так как этот запрет «только усилил чувство досады и неприязни».
«Положительно отношусь к словам Инфантино. Мне с ним много приходилось работать в рамках подготовки к чемпионату мира. Он превратился в настоящего спортивного политика и тонко чувствует конъюнктуру. Судя по всему, сейчас он почувствовал, что меняется политическая ситуация и наступило время для подобных инициатив», — пояснил он.
Подобные трансформации затрагивают не только футбол, но и другие спортивные дисциплины. Футбол, как самый популярный вид спорта, особенно ярко демонстрирует эти изменения. Инфантино ясно выразил свою точку зрения, подчеркнул Колобков.
С февраля 2022 года сборная России лишена возможности выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. В 2025 году российская команда провела десять товарищеских матчей в рамках турнира BetBoom, из которых шесть выиграла, один проиграла и три завершила вничью.