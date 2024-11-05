Борцы из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России по грэпплингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Две серебряные медали выиграла в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» представительница Наро-Фоминского округа Радомира Останина, выступавшая в весе до 53 килограммов. Ещё одно серебро принесла подмосковной команде Ирина Чернышёва из Раменского округа в дисциплине «грэпплинг-ги». Спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг», — говорится в сообщении.Бронзовые медали завоевали Багомед Магомедов из Лыткарина (дисциплина «грэпплинг-ги», весовая категория — до 100 кг) и Екатерина Яр из Лыткарина (дисциплина «грэпплинг», весовая категория — до 58 кг). Кроме того, бронзовые награды в обеих дисциплинах получила представительница Подмосковья Влада Бояхчиева, выступавшая в категории до 90 кг.
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