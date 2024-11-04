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Гендерный тест Иман Хелиф вызвал скандал после её победы на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф оказалась биологическим мужчиной
Фото: iStock/Blablo101

Фото: iStock/Blablo101

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа сообщил о результатах гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф, победившей на Олимпиаде 2024 года в Париже.
В финале весовой категории до 66 кг Хелиф одержала победу над китайской спортсменкой Ян Лю со счётом 5:0 и завоевала золотую медаль.

По данным журналиста, в медицинском заключении указано, что у Хелиф обнаружены XY-хромосомы и мужские половые признаки. Это делает ее биологическим мужчиной. Несмотря на эту информацию, МОК допустил её к участию в женских соревнованиях, хотя ранее IBA отстранила от них Хелиф в 2023 году.



После этого скандала на Олимпиаде в ООН предложили вернуть практику гендерных тестов для спортсменок.

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#спорт
Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов
Ирина Роднина: мнение Меган Дюамель о российских фигуристках не авторитетно
03 ноября 2024, 17:19

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о канадской фигуристке Меган Дюамель, которая предложила ужесточить правила для сменивших гражданство российских атлетов. Об этом информирует «ВсеПроСпорт».
Ранее Дюамель заявила, что российские фигуристы имеют право покинуть РФ и сменить спортивное гражданство, но при этом они обязаны тренироваться в той стране, которую начали представлять.

Роднина отметила, что Дюамель знает, о чем говорит, так как сама занималась в подобных центрах.

«А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы», — подчеркнула депутат.

Роднина заключила, что мнение Дюамель не является авторитетным.

Напомним, Международный союз конькобежцев весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

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«Спартак» разгромил ЦСКА впервые с 2017 года
«Спартак» со счетом 2:0 впервые с 2017 года победил ЦСКА в матче 14 тура РПЛ
02 ноября 2024, 23:46

Фото: iStock/Rost-9D

Футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победил ЦСКА. Встреча команд в рамках 14-го тура РПЛ состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Спартак» закатил по мячу в каждом из таймов. Первый гол был забит на 45 минуте стараниями Тео Богонды, а второй — Хесусом Мединой на 8 компенсированной минуте второго тайма.

Матч также запомнился массовой дракой футболистов в начале второго тайма, в результате которой были удалены защитники обеих команд Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Теперь у «Спартака» 25 очков и пятое место в таблице, когда их соперники упали на шестую позицию с 24 баллами.

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Широков: Противостояние ЦСКА – «Спартак» входит в топ-3 самых интересных
#матч
#спартак
#футбол
#игра
#спортсмены
#цска
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Депутат Жуков заявил о затухании спортсменов в «Спартаке»
02 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/FOTOKITA

Первый заместитель председателя Государственной думы, а также болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что в настоящее время многие спортсмены в команде затухают.
«Спартак, к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Например, Барко и Бонгонда ярко начинали сезон, а теперь их игра померкла. От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», – высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Жуков.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.

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#игра
#мнение
#спартак
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Широков поделился впечатлениями от стажировки у Николича в ЦСКА
02 ноября 2024, 20:25

Марко Николич (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стажировки у Марко Николича в ЦСКА, отметив, что Николич прекрасный тренер.
Спортсмен остался доволен пройденной стажировкой в команде.

«Моя стажировка в ЦСКА уже закончилась. Остался под большим впечатлением от Марко Николича. Я и раньше слышал, что он хороший тренер. Но когда побывал на стажировке, увидел, насколько всё чётко и детально у него расписано в тренировочном процессе. В хорошем смысле я был поражен работой Николича. Уверен, ЦСКА в надёжных руках. Николич – реально очень сильный тренер», — отметил в беседе с Metaratings.ru Широков.

Он добавил, что тренер уделял ему достаточно внимания, объясняя и подсказывая рабочие моменты.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.

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#тренер
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#стажировка
#спортсмен
#футбол
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Широков: Противостояние ЦСКА – «Спартак» входит в топ-3 самых интересных
02 ноября 2024, 20:17

Фото: iStock/FotografieLink

Бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков заявил об остающемся актуальным и популярным сегодня дерби ЦСКА – «Спартак».
«ЦСКА сейчас немного хуже выступает, чем во время расцвета при Евгении Гинере. Тогда армейцы боролись исключительно за первое-второе места. Потому что «Спартак» считается одной из самых популярных команд в России, дерби «Спартак» – ЦСКА до сих пор приковывает большое внимание. Битва двух столиц «Спартак» – «Зенит» тоже очень интересна. Старейшее российское дерби «Динамо» – «Спартак» сейчас выходит на новый уровень.
Противостояние ЦСКА – «Спартак» сейчас не самое топовое, но оно точно в тройке», – поделился в беседе с Metaratings.ru Широков.

Ранее экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что ждёт победы команды Деяна Станковича в матче с ЦСКА.

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#спартак
#футбол
#спорт
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Пономарев заявил о необходимости заменить тренера в «Спартаке»
02 ноября 2024, 19:40

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.
«У нас что, своих ребят умных нет? Зачем нам вся эта иностранщина нужна? Что мы все время преклоняемся перед ними? Конечно, «Спартаку» надо менять тренера», — высказался в беседе с Газета.ру Пономарев.

А бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков отметил, что на данный момент не видит изменений в игре команды.

«Спартак» стабилен в своём состоянии. Пока никаких изменений в игре «Спартака» не вижу. Команда всплесками играет хорошо, а следующий всплеск не очень. Страдают и ждут, когда закончится плохой период в игре и начнётся хороший. Обычное состояние «Спартака», к сожалению для клуба и его болельщиков», — отметил в беседе с Metaratings.ru Широков.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича слабым профессионалом.

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Пономарев выявил основную проблему ЦСКА
#тренер
#спартак
#футболист
#спорт
#мнение
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Бобслеисты из Подмосковья стали призёрами первенства России в Сочи
02 ноября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные бобслеисты завоевали две серебряные медали на первенстве России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях юниорок в составе двухместного экипажа вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсменки Анастасия Дудкина и разгоняющая Анастасия Курышева. Среди юниоров подмосковный дуэт Степана Дубинко и разгоняющего Данила Курилина также финишировал вторым», – рассказали в ведомстве.
Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 27 лет проходило с 26 по 31 октября в Сочи. Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
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Украинского футболиста Алиева* признали террористом и экстремистом в России
02 ноября 2024, 15:50

Фото: iStock/StudioQ1

Украинского футболиста Александра Алиева*, ранее выступавшего за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», внесли в реестр террористов и экстремистов, следует из обновлённой базы Росфинмониторинга.
В перечне указано, что Алиев* 1985 года рождения является уроженцем Хабаровска.

Ранее он появился в базе розыска МВД РФ.

В пресс-службе главного управления Следственного комитета по городу Москве сообщали, что в отношении Алиева* возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлёнию террористической деятельности с использованием сети Интернет.

По версии следствия, до 30 августа этого года спортсмен опубликовал в своих соцсетях видеоролик, в котором призывал к совершению терактов в Курской области.

Алиев* завершил свою карьеру. Он провёл за национальную сборную Украины по футболу 28 матчей.

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*признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
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Два украинских хоккеиста сбежали после серии матчей в Европе
Два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после матчей в Италии
02 ноября 2024, 15:37

Фото: iStock/JohnAlexandr

Хоккеисты киевского клуба «Сокол» Роман Благой и Владимир Алексюк не вернулись на Украину после матчей групповой стадии Континентального кубка в Италии. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное. Спорт».
В октябре чемпион Украины хоккейный клуб «Сокол» провёл три матча. Все три игры украинские хоккеисты проиграли, уступив итальянскому «Риттен Спорт» (4:5), словенскому «Есенице» (2:5) и хорватскому «Сисаку» (2:4). Матчи проходили в итальянском городе Ренон.

В пятницу «Сокол» уступил в матче чемпионата Украины одесскому «Шторму» со счётом 3:4. После этого главный тренер киевского клуба Олег Шафаренко заявил, что столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами.

Он подчеркнул, что клубу не хватает игроков, в том числе потому, что двое из них остались в Европе после серии матчей в Италии. При этом Шафаренко не назвал их имена.

Но украинские СМИ выяснили, что речь идёт о форварде Романе Благом и защитнике Владимире Алексюке.

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