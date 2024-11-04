Гендерный тест Иман Хелиф вызвал скандал после её победы на Олимпиаде

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Французский журналист Джаффар Айт Аудиа сообщил о результатах гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф, победившей на Олимпиаде 2024 года в Париже.
В финале весовой категории до 66 кг Хелиф одержала победу над китайской спортсменкой Ян Лю со счётом 5:0 и завоевала золотую медаль.
По данным журналиста, в медицинском заключении указано, что у Хелиф обнаружены XY-хромосомы и мужские половые признаки. Это делает ее биологическим мужчиной. Несмотря на эту информацию, МОК допустил её к участию в женских соревнованиях, хотя ранее IBA отстранила от них Хелиф в 2023 году.
После этого скандала на Олимпиаде в ООН предложили вернуть практику гендерных тестов для спортсменок.
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По данным журналиста, в медицинском заключении указано, что у Хелиф обнаружены XY-хромосомы и мужские половые признаки. Это делает ее биологическим мужчиной. Несмотря на эту информацию, МОК допустил её к участию в женских соревнованиях, хотя ранее IBA отстранила от них Хелиф в 2023 году.
После этого скандала на Олимпиаде в ООН предложили вернуть практику гендерных тестов для спортсменок.
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Мария Моисеева