Подмосковный борец Шериев завоевал серебро международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Иналбек Шериев, выступавший в весовой категории до 70 килограммов, получил травму в полуфинальной встрече и не смогут принять участие в финальной схватке. В результате подмосковный борец занял вторую ступень пьедестала. На первую поднялся представитель Дагестана Курбан Шираев, а бронзовую медаль разделили борец из Тывы Сайын Казырык и представитель Азербайджана Али Рагимзаде», — говорится в сообщении.Отмечается, что Иналбек Шериев является действующим чемпионом России и победителем первенства Европы.
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