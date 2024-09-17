На турнире «Бородино» в Можайске сборная Подмосковья по самбо завоевала 20 медалей

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по самбо и боевому самбо «Бородино», которые проходили в Можайском городском округе с 12 по 16 сентября, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Этот результат позволил сборной Московской области занять второе место в общем зачёте среди 35 регионов России.
Первое место заняли спортсмены из Москвы, а третье — представители Нижегородской области. Победители турнира получили право на присвоение звания «Мастер спорта России по самбо».
Первое место завоевали Варвара Мишечкина (Можайский г.о.), Богдан Усольцев (г.о. Реутов), Алексей Лагуткин (Одинцовский г.о.), Арсен Симонянц (г.о. Домодедово), Александр Генералов (г.о. Мытищи), Виген Восканян (г.о. Королёв) и Гор Восканян (г.о. Королёв).
Серебряные медали получили Павел Сараев (г.о. Пушкинский), Данила Данилочкин (Одинцовский г.о.), Артём Шеткин (г.о. Королёв), Максим Оленевский (г.о. Серпухов) и Нодар Джариашвили (г.о. Лыткарино).
Почётное третье место заняли: Эвелина Петрова (г.о. Королёв), Мария Егорова (Можайский г.о.), Максим Макушкин (г.о. Воскресенск), Сергей Никулин (г.о. Воскресенск), Давид Ширинян (г.о. Воскресенск), Рустам Какаджанов (г.о. Воскресенск), Геннадий Мельников (Можайский г.о.) и Савелий Солдатенков (г.о. Королёв).
Турнир проходил в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал», который был открыт месяц назад, 17 августа.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Первое место заняли спортсмены из Москвы, а третье — представители Нижегородской области. Победители турнира получили право на присвоение звания «Мастер спорта России по самбо».
Первое место завоевали Варвара Мишечкина (Можайский г.о.), Богдан Усольцев (г.о. Реутов), Алексей Лагуткин (Одинцовский г.о.), Арсен Симонянц (г.о. Домодедово), Александр Генералов (г.о. Мытищи), Виген Восканян (г.о. Королёв) и Гор Восканян (г.о. Королёв).
Серебряные медали получили Павел Сараев (г.о. Пушкинский), Данила Данилочкин (Одинцовский г.о.), Артём Шеткин (г.о. Королёв), Максим Оленевский (г.о. Серпухов) и Нодар Джариашвили (г.о. Лыткарино).
Почётное третье место заняли: Эвелина Петрова (г.о. Королёв), Мария Егорова (Можайский г.о.), Максим Макушкин (г.о. Воскресенск), Сергей Никулин (г.о. Воскресенск), Давид Ширинян (г.о. Воскресенск), Рустам Какаджанов (г.о. Воскресенск), Геннадий Мельников (Можайский г.о.) и Савелий Солдатенков (г.о. Королёв).
Турнир проходил в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал», который был открыт месяц назад, 17 августа.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова