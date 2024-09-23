Участниками Раменского фестиваля по боксу и кикбоксингу стали около 500 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
II Раменский фестиваль по боксу и кикбоксингу состоялся в воскресенье, 22 сентября, в большом зале спорткомплекса «Борисоглебский», участие в мероприятии приняли около 500 человек из разных регионов России и из Белоруссии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Фестиваль в этом году собрал около 500 участников, включая 400 кикбоксёров и свыше 80 боксёров. С утра на татами и ринге проводились спарринги молодых участников, а после обеда начались бои боксёров», — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе фестиваля были проведены три гала-боя по боксу и кикбоксингу, их участниками стали сильнейшие спортсмены России и члены национальной сборной.
Особенностью фестиваля стало отсутствие платы за участие — все расходы взяли на себя организатор спортивного праздника.
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