Участниками Раменского фестиваля по боксу и кикбоксингу стали около 500 спортсменов

II Раменский фестиваль по боксу и кикбоксингу состоялся в воскресенье, 22 сентября, в большом зале спорткомплекса «Борисоглебский», участие в мероприятии приняли около 500 человек из разных регионов России и из Белоруссии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.