Борцы Подмосковья выиграли 16 медалей первенства и чемпионата мира по грэпплингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве и чемпионате мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Медаль чемпионат мира выиграл Илья Абраменко из Наро-Фоминска. Он сумел занять второе место в весовой категории до 58 кг. На его счету также бронзовая медаль первенства в разделе «грэпплинг-ги» среди спортсменов в возрасте до 20 лет», — говорится в сообщении.Кроме того, на первенстве среди спортсменов до 17 лет две золотые медали завоевал Георгий Гутюм из Мытищ, выступающий в весовой категории до 85 кг. Среди спортсменов того же возраста золото также завоевала Алиса Голубь из Жуковского, выступающая в разделе «грэпплинг» в весе до 60 кг. Дарья Хаметова из Наро-Фоминска взяла золото в грэпплинге и серебро в грэпплинг-ги в весовой категории до 52 кг. Вероника Марущак из Подольска завоевала серебро в разделе «грэпплинг-ги» в все до 49 кг. А домодедовский борец Андрей Лященко выиграл бронзу грепплинга в категории до 58 кг.
В возрастной категории до 20 лет золотые медали завоевали подмосковные борцы Радомира Останина, на счету которой две высшие награды, Никита Бабаев и Халим Базихов. А в категории до 15 лет серебро выиграл Ислам Гурбанов, а бронзу — Гагик Джуликян и Андрей Желудевич.
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