Кавазашвили дал разъяснение неудачам Черчесова в Казахстане

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Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал предположение, что неудачи тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана связаны с общим уровнем местных футболистов.
Он напомнил, что футболисты Казахстана не выступают в ведущих европейских лигах.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность в силах тренера Станислава Черчесова выправит ситуацию в сборной Казахстана и показать свою профессиональную состоятельность в команде.
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«Сегодня чемпионат Казахстана не может равняться на уровень европейских футбольных грандов, поэтому он приглашает в национальную команду Казахстана лучших футболистов, которые есть. Многие клубы укомплектованы разными футболистами из стран, входящих в ЕС. Они играют в классных футбольных клубах и показывают добротную игру. А казахские футболисты сегодня не играют в классных футбольных лигах. Поэтому Черчесову очень сложно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кавазашвили.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность в силах тренера Станислава Черчесова выправит ситуацию в сборной Казахстана и показать свою профессиональную состоятельность в команде.
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Мелисса Тимофеева