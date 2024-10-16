Тренера футбольной сборной Казахстана Черчесова оштрафовали за шутку о языке

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Чечесова оштрафовали за неуместную шутку о казахском языке. Российский специалист выплатит в казну 738,4 тысячи тенге, что по курсу составляет примерно 150 тысяч рублей.
Это уже не первый ляп Черчесова с казахским языком, напоминает «Спортбокс.ру». Началось всё ещё летом, когда тренеру не понравился вопрос журналиста, заданный на казахском языке.
Это вызвало неоднозначную реакцию в стране. Надо признать, что далеко не всем болельщикам понравился такой юмор тренера. Кто-то увидел в этом дискриминацию, кто-то ещё что-то неприличное. Глава Федерации футбола Казахстана (ФФК) тогда вступился за тренера, объявив, что Черчесов начнёт учить казахский язык.
Не прошло и полугода, как ситуация повторилась. На пресс-конференции после очередного поражения сборной журналист снова задал наставнику команды вопрос на казахском языке.
Вероятно, тренер пытался пошутить, но эта попытка на этот раз ещё больше не понравилась чиновникам из министерства туризма и спорта Казахстана. Они выпустили заявление, в котором сослались на публикации в СМИ и соцсетях, в которых Черчесов, предположительно, допустил оскорбительные высказывания о казахском языке.
В ФФК снова вступились за тренера, но не отреагировать уже не могли. Глава федерации Адлет Барменкулов признал, что юмор Черчесова выходит за рамки. Он также добавил, что лично переговорил с Черчесовым и указал ему на недопустимость подобных высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбительные, объяснил приоритетность и актуальность государственного языка страны, в которой он работает. Кроме того, тренеру выставлен штраф.
Сборная Казахстана под руководством Чечесова провела четыре матча в Лиге Наций, в которых набрала одно очко (ничья с Норвегией 0:0). Остальные три игры команда проиграла с общим счётом 0:8. В ФФК подчёркивают, что не требуют от российского тренера мгновенных результатов, а основная цель для него и сборной — отбор на чемпионат мира 2026 года.
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«По-осетински можно тебе отвечать?» — отреагировал тогда Черчесов.
Это вызвало неоднозначную реакцию в стране. Надо признать, что далеко не всем болельщикам понравился такой юмор тренера. Кто-то увидел в этом дискриминацию, кто-то ещё что-то неприличное. Глава Федерации футбола Казахстана (ФФК) тогда вступился за тренера, объявив, что Черчесов начнёт учить казахский язык.
Не прошло и полугода, как ситуация повторилась. На пресс-конференции после очередного поражения сборной журналист снова задал наставнику команды вопрос на казахском языке.
«Вы сейчас по-французски говорите?» — спросил Черчесов в ответ, обратив внимание на майку французского клуба «ПСЖ», в которую был одет корреспондент.
Вероятно, тренер пытался пошутить, но эта попытка на этот раз ещё больше не понравилась чиновникам из министерства туризма и спорта Казахстана. Они выпустили заявление, в котором сослались на публикации в СМИ и соцсетях, в которых Черчесов, предположительно, допустил оскорбительные высказывания о казахском языке.
В ФФК снова вступились за тренера, но не отреагировать уже не могли. Глава федерации Адлет Барменкулов признал, что юмор Черчесова выходит за рамки. Он также добавил, что лично переговорил с Черчесовым и указал ему на недопустимость подобных высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбительные, объяснил приоритетность и актуальность государственного языка страны, в которой он работает. Кроме того, тренеру выставлен штраф.
Сборная Казахстана под руководством Чечесова провела четыре матча в Лиге Наций, в которых набрала одно очко (ничья с Норвегией 0:0). Остальные три игры команда проиграла с общим счётом 0:8. В ФФК подчёркивают, что не требуют от российского тренера мгновенных результатов, а основная цель для него и сборной — отбор на чемпионат мира 2026 года.
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Александр Бойцов