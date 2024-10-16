Петржела перечислил российских футболистов, которые заслуживали «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал российских футболистов, которые заслуживали получить «Золотой мяч».
К ним он отнёс спортсменов Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Владислава Радимова.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
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«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в своё время. Это были самые большие звёзды России — они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером. Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Петржела.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
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Мелисса Тимофеева