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Петржела перечислил российских футболистов, которые заслуживали «Золотой мяч»

Петржела: Аршавин, Кержаков и Радимов могли бы получить «Золотой мяч»
16 октября 2024, 19:23

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал российских футболистов, которые заслуживали получить «Золотой мяч».
К ним он отнёс спортсменов Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Владислава Радимова.

«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в своё время. Это были самые большие звёзды России — они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером. Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Петржела.



Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.

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#спорт
#казахстан
#рпл
#футбол
Колосков: Черчесов покажет свою состоятельность в сборной Казахстана
16 октября 2024, 19:18

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность в силах тренера Станислава Черчесова выправит ситуацию в сборной Казахстана и показать свою профессиональную состоятельность в команде.
«Я думаю, что Станислав Саламович сможет показать свою состоятельность. У него все для этого есть, и опыт, и знания. Он работал и в клубах, и в национальных командах. Так что, уверен, Черчесов выправит ситуацию и восстановит доверие в сборной Казахстана», – поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин говорил о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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#спорт
#футбол
#тренер
#спортсмены
#казахстан
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Яковлев раскрыл свои ежемесячные расходы
Яковлев озвучил свои ежемесячные траты
16 октября 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев признался, что в месяц тратит 100-150 тыс. рублей.
«Трачу ли я больше денег, чем Жирков? Конечно, нет. У Юрия, насколько я знаю, есть хобби — собирать военный антиквариат. Я так понимаю, что он на это тратит деньги. Сколько трачу я? Всегда по-разному, честно сказать, никогда не считал. Наверное, не больше 100-150 тыс. рублей. Самая дорогая покупка за всю жизнь — это, наверное, автомобиль», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Яковлев.

Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером для ограничения спортсмена от виртуальной реальности и его большего усердия на поле.

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#деньги
#автомобиль
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Крикунов заявил о чемпионском хоккее «Локомотива»
16 октября 2024, 19:03

Фото: iStock/vchal

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский футбол.
«Можно сказать, что «Локомотив» сейчас показывает чемпионский хоккей. Никитин – опытный тренер. Он третий год работает в команде, за такое время он успел её выстроить. «Локомотив» – очень стабильный клуб без слабых мест. Пропускает немного, забивает много. Все три линии сбалансированы, укреплены», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Крикунов.

Он подчеркнул, что на данный момент именно эта команда является одним из самых стабильных и уверенных клубов в лиге.

Ранее бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результаты клуба, отметив, что основная причина неудач команды кроется в психологии игроков.

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#тренер
#хоккей
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#клуб
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Вьештица предрёк Дзюбе статус лучшего бомбардира в истории футбола РФ
16 октября 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица заявил о том, что нападающий Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Дзюба – хороший футболист, мы с ним играли друг против друга. Отличный игрок, и статистика говорит за него. Очень рад, что у него сложилась прекрасная карьера. Желаю всем футболистам такой карьеры. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru спортсмен.

Ранее президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов выразил уверенность в том, что форвард «Акрона» Артем Дзюба присоединиться к проекту. Он отметил, что футболист когда-нибудь точно создаст какой-нибудь свой проект, и сделает это, вероятнее всего, в контексте именно Медиалиги.

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#карьера
#спортсмен
#футболист
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Власти Одинцовского округа поддержат спортивную секцию Барвихинской школы
16 октября 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Барвихинскую школу и встретился с воспитанниками работающей на базе учебного заведения спортивной секции по стрельбе из лука, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Секция была создана в 2005 году. В числе достижений учеников секции — победы на Кубках России, Играх стран СНГ и на чемпионате России.
«Секция стрельбы из лука на базе Барвихинской школы пользуется большой популярностью. Сейчас здесь под руководством двух опытных тренеров занимаются порядка 60 детей. Это совершенно уникальная спортивная школа даже в масштабах России. Будем оказывать секции всю необходимую помощь», — заявил Андрей Иванов.
Он также пожелал воспитанникам секции удачи на соревнованиях.

На территории Барвихинской школы для лучников оборудован олимпийский рубеж — 70 метров. А в холодное время года тренировки проходят в спортзале.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#спорт
#одинцово
#школа
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«Готовы дойти до Премьер-лиги»: учредитель ФК «Композит» заявил о планах клуба
16 октября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Футбольный клуб «Композит» из Павловского Посада планирует в ближайшие три года войти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), при это не исключается и выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом заявил учредитель клуба Игорь Маковоз в интервью «Матч.тв», передаёт пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«Мы готовы пойти до конца, до Премьер‑лиги. Изначально при создании клуба мы сформировали бизнес‑план, который рассчитан на пять лет и выход в ФНЛ. План от 2022 года, то есть к 2027 году клуб должен выйти в ФНЛ, закрепиться там, а потом посмотрим, как дойти до РПЛ», — сказал Игорь Маковоз.
Он добавил, что для клуба разработан проект базы со стадионом на 3,5 тыс. мест, тренировочным полем, спортзалом, местами проживания спортсменов и всей прочей необходимой инфраструктурой.

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#павловский посад
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#клуб
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Серпуховские дзюдоисты завоевали медали межрегионального турнира
16 октября 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Одну золотую и четыре бронзовые медали выиграли воспитанники серпуховской спортивной школы «Русский медведь» на XIV Традиционном межрегиональном турнире по дзюдо, посвященном памяти ветерана Великой Отечественной войны Михаила Степановича Шабалина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Золотую медаль завоевала представительница Серпухова Диана Савельева, бронзовые награды турнира получили София Годжаева, Максим Растольцев, Арина Бородина и Арина Мельникова», — говорится в сообщении.
Межрегиональный турнир состоялся 12 октября в городе Климовск, участие в нём приняли 225 спортсменов.

Отмечается, что Михаил Шаблин, которому посвящён турнир, был основателем школы борьбы в Климовске.

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#серпухов
#спорт
#дзюдо
#турнир
#медали
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Сушинский озвучил причины неудач «Авангарда»
Сушинский назвал причиной неудач «Авангарда» психологию
15 октября 2024, 20:15

Фото: iStock/JohnAlexandr

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результаты клуба, отметив, что основная причина неудач команды кроется в психологии игроков.
Напомним, «Авангард» после 16 матчей в чемпионате КХЛ набрал 13 очков, заняв десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все еще придёт. Команда выиграет пару матчей, тогда все вернётся на свои места. По самоотдаче нет ни к кому претензий. Просто у кого-то иногда не получается игра», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.

Ранее капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказывался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#кхл
#игра
#авангард
#психология
#хоккей
#спорт
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Губерниев выразил надежду на то, что Казахстан ещё заиграет
15 октября 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру сборной Казахстана под руководством тренера Станислава Черчесова и выразил надежду на то, что команда ещё разыграется.
Напомним, из шести матчей, проведённой сборной Казахстана, команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

«Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам Казахстан заиграет. Ему сложно, через всё надо пройти, поэтому он держит удар. Ему не позавидуешь. Понятно, что он там чужой, но я искренне переживаю за него. Потенциал, чтобы заиграть, у команды есть», – поделился в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.

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