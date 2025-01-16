Корчагин заявил, что юношескую и молодежную сборные допустят на мировую арену

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Бывший нападающий московского «Динамо» Эрик Корчагин поделился мнением, что юношескую и молодежную сборные России по футболу допустят до международных турниров в 2025 году. Первая сборная, добавил он, вряд ли вернется на мировую арену.
«Я думаю, что юношескую и молодежную сборные допустят. Конечно, могу ошибаться. А первая сборная, мне кажется, в этом году, скорее всего, не будет играть», — отметил Корчагин в беседе с Metaratings.ru.Тем временем легендарный футболист ЦСКА Владимир Пономарев и вовсе раскритиковал российский футбол, заявив, что в РПЛ практически не осталось интересных игроков. В интервью «Газете.Ru» он посетовал, что за исключением некоторых футболистов «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» не за кем следить.
«Все одинаковые, все на одно лицо, все серые абсолютно. Неинтересно смотреть вообще! Вот одень их в другую форму — и не отличишь друг от друга совсем! Вот в чем дело, неинтересно», — отметил он.Читайте также:
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Данил Пономарев