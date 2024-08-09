Спиридонов объяснил отсутствие конкурентов у «Зенита» в РПЛ

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Бывший волейболист сборной России, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов заявил, что в этом сезоне РПЛ у «Зенита» нет конкурентов.
«В этом году у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Будет досрочное чемпионство уже до нового года. Если в прошлом году у них всё хромало, то в этом всё хорошо прям. Не вижу никаких проблем, что они не станут чемпионами. Если в прошлом году надо было у них отбирать золото, то в этом году у них нет конкурентов», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Спиридонов.
Напомним, в прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России по футболу.
Ранее бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказал мнение о том, что ЦСКА не дотягивает до уровня конкурента «Зениту».
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Мелисса Тимофеева