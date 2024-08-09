Кавазашвили заявил о небывалом подъёме «Зенита»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил подъём «Зенита», которого давно не было видно.
Так он прокомментировал ожидания от будущего матча «Зенит» — «Динамо».
Встреча команд состоится 10 августа в Санкт-Петербурге в 17:30 мск.
Ранее бывший волейболист сборной России, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов заявил, что в этом сезоне РПЛ у «Зенита» нет конкурентов.
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«Зенит» находится на таком подъёме, на котором я очень давно их не видел. Это явный фаворит в игре. Московское «Динамо» старается закрепиться в лидерской группе, поэтому игра будет очень интересной. Эти две команды обычно играют в очень интенсивной борьбе, поэтому ждём неожиданного результата», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кавазашвили.
Встреча команд состоится 10 августа в Санкт-Петербурге в 17:30 мск.
Ранее бывший волейболист сборной России, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов заявил, что в этом сезоне РПЛ у «Зенита» нет конкурентов.
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Мелисса Тимофеева