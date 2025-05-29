«Зачем шаманов привлекать каких-то?»: Путин высказался о допинге у Валиевой

29 мая 2025, 12:10

Путин высказался о ситуации с допингом у фигуристки Валиевой

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с обнаружением допинга у фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет ТАСС.