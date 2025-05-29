«Зачем шаманов привлекать каких-то?»: Путин высказался о допинге у Валиевой
Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с обнаружением допинга у фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства напомнил, что медицинским сопровождением спорта занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), однако некоторые федерации привлекают к работе со спортсменами специалистов, практикующих нетрадиционную медицину.
Путин задался вопросом, зачем привлекать «каких-то шаманов», если есть определённый правительством России федеральный орган, занимающийся этим профессионально.
Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил Камилу Валиеву на четыре года, поскольку в её пробах от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещённого препарата «Триметазидин». Фигуристка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России). Отстранение спортсменки завершится 25 декабря 2025 года.
Читайте также: