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Братья Буровы из Подмосковья завоевали медали Спартакиады сильнейших по фристайлу

14 февраля 2024, 09:07
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали братья Максим и Илья Буровы из Московской области на соревнованиях по фристайлу на второй Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта между сильнейшими спортсменами, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Обе награды братья Буровы взяли в лыжной акробатике. Верхнюю ступень пьедестала занял младший брат Максим Буров — трёхкратный чемпион мира. Серебро завевал Илья Буров — двукратный олимпийский призёр», — говорится в сообщении.
С этими наградами на счету команды Московской области на Спартакиаде сильнейших уже 13 медалей: по четыре золотых и серебряных и пять бронзовых.


В Спартакиаде сильнейших участвуют более 2,5 тыс. спортсменов из всех регионов России, соревнования проводятся по 14 видам спорта.

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#фристайл
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Ступинские пенсионеры обыграли в шашки вице-чемпиона мира Редина
13 февраля 2024, 21:41

Фото: Андрей Семибратов

Команда участников клуба «Активное долголетие» из Ступина провела партию в шашки с вице-чемпионом мира Дмитрием Рединым. Спортсмен сел к доске спиной и вёл партию вслепую, а ходы держал в голове.
С самого начала мастер пошёл в атаку. Через некоторое время пенсионерам удалось отбить натиск. Несколькими ходами Редин переломил ситуацию и снова атаковал. Однако подвела память: мастер ошибся в одном из ходов и признал поражение. Как отметили члены клуба, если бы не эта ошибка, партия была бы не в их пользу.

Редин – мастер спорта по шашкам, член сборной России среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, неоднократный призёр первенств России и Европы. В прошлом году завоевал звание вице-чемпиона мира.

Он также является тренером по шашкам в ступинской спортивной школе «Прогресс-смена», а раз в неделю даёт уроки в клубе «Активное долголетие». По словам пенсионеров, игра в шашки позволяет сохранить ясный ум и прекрасно тренирует память.

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#спорт
#пенсионеры
#активное долголетие
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#подмосковье
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В Красногорске проведут финальный этап чемпионата России по спидвею
13 февраля 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Заключительный, шестой, этап чемпионата России по мотогонкам на льду пройдёт 17 и 18 февраля в Красногорске на стадионе «Зоркий», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Титул лучшего гонщика личного чемпионата страны оспорят лидеры сезона – Никита Богданов, Динар Валеев и Дмитрий Солянников.
«С 1995 года на стадионе в Красногорске традиционно проводились международные соревнования по спидвею. Трек стадиона входит в число лучших в мире. Спидвей – зрелищный, но травмоопасный вид спорта. Гонщик на прямой дистанции достигает скорости 140 км/ч. Поэтому по периметру трека сформирован снежный вал, который закроют тюки из сена, чтобы избежать серьёзных повреждений при падениях», – говорится в сообщении.
В прошлом году в Красногорске после семилетнего перерыва прошел финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею. За два соревновательных дня «Зоркий» посетили более 20 тысяч жителей и гостей городского округа.

В министерстве добавили, что движение автотранспорта по улице Маяковского в Красногорске из-за проведения этапа перекроют с 11:00 до 19:00. Также полностью закроют движение по ул. Советской от д.9 до д.14 с 00:00 17 февраля по 19:00 18 февраля. Изменений в движении общественного транспорта не предусмотрено.

Купить билеты можно в кассах стадиона «Зоркий» в день соревнований или приобрести их билеты заранее, воспользовавшись онлайн-сервисом. Для детей до 7 лет и пенсионеров вход бесплатный.

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#минспорта мо
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#подмосковье
#московская область
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Священник Островский: «То, что сделали с Fan ID — это ошибка»
13 февраля 2024, 19:29

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Священник Павел Островский назвал ошибкой закон о Fan ID.
Он призвал договариваться с футбольными фанатами, а не конфликтовать с ними, пытаясь взять над людьми контроль.

«То, что сделали сейчас с Fan ID — это ошибка. С людьми нужно договариваться, работать с этой аудиторией, а не конфликтовать. Ты не можешь взять улицу под контроль. Она может просто долго сидеть и ждать, но она может вдруг выскочить», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Островский.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что карту болельщика не планируется отменять в футболе. По его словам, причин для отказа от Fan ID нет. Он пояснял, что карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность людей на матчах.

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#безопасность
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#спорт
#болельщик
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Зимний турнир по кроссфиту в Красногорске соберёт спортсменов более чем 30 регионов
13 февраля 2024, 19:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Красногорске 24 февраля проведут зимний турнир по кроссфиту на открытом воздухе. Мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества и состоится рамках Международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно 12!», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Участниками станут любители спорта и здорового образа жизни из более чем 35 регионов России от Сахалина до Крыма, а также из Приднестровья, Сербии, Абхазии, Сирии и стран Ближнего Востока.
«В турнире участие примут команды из двух мужчин и девушки. Сформировать трио для участия могут спортсмены с 17 лет и старше. Все победители и призёры получат денежные призы от 40 тысяч до 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Участие в турнире будет бесплатным. Желающим представить команду нужно пройти регистрацию на сайте. В разделе «регистрация участника» необходимо выбрать город Красногорск и подраздел «регистрация на кроссфит».

Как напомнили в министерстве, международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 12!» стартует 24 февраля в 9.30 в Красногорске на площади ДК «Подмосковье».

С каждой площадкой мероприятия организуют телемост, чтобы все зрители и участники могли увидеть друг друга. Главным пунктом программы станет массовое обливание холодной водой.

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#минспорта мо
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#красногорск
#московская область
#подмосковье
#зож
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ФХР: Отстранение сборной России лоббируют страны, боящиеся конкуренции
В ФХР считают дискриминационным решение ИИХФ об отстранении сборной России
13 февраля 2024, 17:40

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России от соревнований под своей эгидой на сезон 2024/25 годов. В Федерации хоккея России (ФХР) считают, что такое решение лоббируются представителями тех стран, которые опасаются конкуренции со стороны «Красной машины».
Об этом, в частности, заявил бывший нападающий российской сборной Евгений Артюхин, который прямо сказал в интервью «РБ Спорт», что финны и шведы радуются тому, что наша команда ещё год не будет участвовать в международных турнирах. Ведь тогда у них самих повышаются шансы занять в них высокие места.

В ФХР отметили, что решение об отстранении сборной России было принято в отсутствие представителей нашей федерации и является дискриминационным. Также представители российской хоккейной федерации согласились с мнением, что отлучение нашей команды от соревнований под эгидой IIHF лоббировалось некоторыми странами, которые не хотят дополнительной честной конкуренции на международной арене.

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#спорт
#интервью
#хоккей
#сборная россии
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Непомнящий назвал Головина гордостью российского футбола
13 февраля 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил о высоком уровне полузащитника Александра Головина.
Он отметил, что спортсмен является гордостью российского футбола.

«Головин очень хорошо выступает в этом сезоне. Наверное, он показывает лучший футбол за всю свою карьеру. Сейчас это зрелый футболист, вокруг которого строится игра «Монако». Можно сказать, что Головин — гордость российского футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Специалист выразил надежду на то, что Головин появится в Лиге чемпионов в следующем году.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

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#спорт
#футбол
#спортсмен
#футболист
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В юниорском турнире по дзюдо в Сергиевом Посаде приняли участие более 120 спортсменов
13 февраля 2024, 16:52

Фото: Ирина Матвеева

Межрегиональный турнир по дзюдо памяти маршала Василия Чуйкова состоялся в Серебряных прудах, участие в нём приняли более 120 спортсменов 2011-2013 годов рождения из трёх регионов России, передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«К нам приехали 122 участника, представляющих три региона страны — восемь команд из Рязани, Тулы, Серебряных Прудов, Коломны, Каширы, Зарайска, Подольска и Домодедова», — рассказал главный судья турнира Сергей Щиголев.
Он сообщил, что участники турнира соревнуются в девяти весовых категориях, по итогам встреч определяются девять победителей, девять обладателей серебряных медалей и 18 участников, занявших третье место. Все призёры получают кубки, медали и грамоты.

В этом году турнир проводился в 35-й раз. Команда Серебряных Прудов сумела завоевать 23 медали, из них семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

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#спорт
#дзюдо
#серебряные пруды
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Футболист Кураньи назвал правильным переход Захаряна в «Реал Сосьедад»
13 февраля 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

«Захарян правильно сделал, что перешел в «Реал Сосьедад», переехал в европейскую топ-лигу. Для развития карьеры это верное решение. «Сосьедад» — команда высокого уровня, Арсен получит там бесценный опыт. Думаю, что у Захаряна все получится в Европе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кураньи.

Он подчеркнул, что необходимо подождать, и Захарян покажет достойный результат. Он отметил, что, когда футболист адаптируется, ему будет намного проще. Кроме того, Кураньи навал Захаряна талантливым игроком.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал правильным решение о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

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#спорт
#переход
#спортсмен
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Гольфистка из Подмосковья завоевала медаль на международных соревнованиях в Кении
13 февраля 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Наталия Гусева выиграла бронзовую медаль международных соревнований по гольфу Magical Kenya Ladies Open, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Гусева достойно дебютировала на этапе женского европейского тура в Кении. По итогам соревнований она заняла там третье место и получила приглашение на престижный турнир Aramco Saudi Ladies International, призовой фонд которого составляет пять миллионов долларов», — отмечается в сообщении.
В министерстве уточнили, что результат Наталии Гусевой, принесший ей бронзовую награду, составляет 72 удара, при этом четыре попадания в лунку ей дались за меньшее число ударов, чем положено по нормативу, а в трёх случаях норматив был превышен.

Соревнования проводились в кенийском городе Килифи с 5 по 11 февраля.

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#гольф
#медаль
#московская область
#подмосковье
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