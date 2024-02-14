Братья Буровы из Подмосковья завоевали медали Спартакиады сильнейших по фристайлу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали завоевали братья Максим и Илья Буровы из Московской области на соревнованиях по фристайлу на второй Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта между сильнейшими спортсменами, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Обе награды братья Буровы взяли в лыжной акробатике. Верхнюю ступень пьедестала занял младший брат Максим Буров — трёхкратный чемпион мира. Серебро завевал Илья Буров — двукратный олимпийский призёр», — говорится в сообщении.С этими наградами на счету команды Московской области на Спартакиаде сильнейших уже 13 медалей: по четыре золотых и серебряных и пять бронзовых.
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