Братья из Подмосковья завоевали пять медалей на соревнованиях по маунтинбайку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали братья-велосипедисты из Московской области Артём и Серафим Клишковские на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Соревнования проводились в трёх дисциплинах: кросс-кантри, кросс-кантри-короткий круг и гонка с выбыванием. Артём Клишковский, участвующий в возрастной категории «юноши 15-16» лет одержал победу во всех трёх дисциплинах», — говорится в сообщении.Его брат Серафим, соревнующийся в возрастной категории 13-14 лет, поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам заезда кросс-кантри и выиграл бронзу в заезде кросс-кантри-короткий круг.
Всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайк проходили с 14 по 16 июня в Курске.
Читайте также:
Пловец Гусенков из Ивантеевки представит Россию на Играх БРИКС
ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника Козлова 120 млн рублей
Стартовала регистрация на турнир по киберхоккею Ovi Cyber Cup
Лев Каштанов