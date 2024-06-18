ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника Козлова 120 млн рублей

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ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника калининградской «Балтики» Данилу Козлова 120 миллионов рублей.
По данным «РБ Спорт», «Краснодар» улучшил предложение по футболисту Козлову. Скорее всего, он все-таки перейдет в состав «Краснодара». А сумма трансфера 19-летнего полузащитника составит 120 млн рублей.
Изначально «Краснодар» предлагал за Козлова 100 млн рублей, однако «Балтика» не оценила подобное предложение. Тогда «быки» улучшили предложение и «Балтике», и самому игроку по личному контракту.
Данила Козлов в сезоне-2023/2024 в РПЛ в составе «Балтики» сыграл 10 матчей, забил 2 мяча и стал автором 4 голевых передач, став главным открытием сезона.
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Изначально «Краснодар» предлагал за Козлова 100 млн рублей, однако «Балтика» не оценила подобное предложение. Тогда «быки» улучшили предложение и «Балтике», и самому игроку по личному контракту.
Данила Козлов в сезоне-2023/2024 в РПЛ в составе «Балтики» сыграл 10 матчей, забил 2 мяча и стал автором 4 голевых передач, став главным открытием сезона.
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Элина Позднякова