Стартовала регистрация на турнир по киберхоккею Ovi Cyber Cup

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Открыт приём заявок на участие в киберспортивных соревнованиях по виртуальному хоккею Ovi Cyber Cup. Они состоятся в рамках традиционного Кубка Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
До турнира допускается любой желающий без возрастных ограничений. Киберспортсмены померяются силами на хоккейном симуляторе NHL. Всего состоится четыре квалификационных турнира. Первый пройдёт 23 июня, второй – 30 июня, третий – 7 июля, а заключительный – 14 июля. По четыре победителя каждой квалификации выйдут в следующую отборочную стадию, которая определит участников Финала четырёх.
Подать заявку на участие в Ovi Cyber Cup и узнать подробности отборочных этапов можно на сайте. Новости о турнире будут размещать в соцсети VK.
Кибертурнир Ovi Cyber Cup и соревнования «Кубка Овечкина» пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Подать заявку на участие в Ovi Cyber Cup и узнать подробности отборочных этапов можно на сайте. Новости о турнире будут размещать в соцсети VK.
«Большой финал пройдёт в заключительный день розыгрыша Кубка Александра Овечкина по хоккею. Победителей и призёров киберспортивного турнира определят в игровой зоне на Арене «Мытищи». Следить за решающими встречами будут гости Кубка Овечкина, в том числе и сам легендарный капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», – уточнили в министерстве.Шестой розыгрыш Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд пройдёт на Арене «Мытищи» в начале августа.
Кибертурнир Ovi Cyber Cup и соревнования «Кубка Овечкина» пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская