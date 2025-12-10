Бразильский футзалист назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
Защитник мини-футбольного клуба «Норильский Никель» Нандо назвал лучшего российского спортсмена 2025 года. Его слова приводит Metaratings.ru.
Нандо отметил, что в основном активно следит за футболом, но не за другими видами спорта. Он признался, что среди российских спортсменов особенно выделяет нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Могу сказать, что Александр Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года. Он легенда не только российского хоккея, но и всего мирового спорта», — сказал собеседник издания.Хоккеист выступает за клуб с 2005 года, а в 2018-м завоевал с командой Кубок Стэнли. Кроме того, в прошлом сезоне он побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.