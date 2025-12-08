«Вишенка на торте»: Дмитрий Сычёв восхитился главным матчем осени в РПЛ
Футболист Дмитрий Сычёв высоко оценил матч «Краснодара» и ЦСКА в 18-м туре РПЛ
В беседе с «Metaratings.ru» 42-летний экс-футболист сборной России назвал эту игру «вишенкой на торте» и главным событием осенней части чемпионата.
«Получил огромное удовольствие, как и все болельщики, которые переживают за российский футбол. Классный матч, интрига, болельщики — шикарный антураж. Результат? Как говорится, кто выиграл — значит, закономерный», — высказался спортсмен.Он особо выделил игру «Краснодара». По словам Сычёва, команда избежала спада после чемпионского сезона, стала сильнее и прибавила в командных и индивидуальных действиях. Лидеры Сперцян и Кордоба уверенно ведут команду. «Краснодар» укрепил состав, что делает его главным фаворитом весенней части сезона.