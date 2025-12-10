Некрасов: «Спартак» – самый популярный клуб России и Восточной Европы

10 декабря 2025, 11:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов подтвердил лидерство клуба в рейтинге популярности не только в России, но и в Восточной Европе.





Исследование «Спорт-Экспресса», проведённое в 2025 году, показало, что «Спартак» набрал 54% голосов, опередив «Зенит» (46%).





«Согласен, что «Спартак» является самым популярным клубом России. Более того, «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы. У нас самый известный бренд, мы ездим по городам и видим поддержку», – отметил Некрасов в интервью Metaratings.ru.