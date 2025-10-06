«Нам не на что жаловаться»: Жоао Виктор высказался о победе над «Спартаком»
Жоао Виктор прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»
Защитник ЦСКА Жоао Виктор поделился мнением о победе над «Спартаком» со счётом 3:2 в матче 11-го тура РПЛ.
В интервью «Metaratings.ru» футболист заявил, что команда очень рада победе.
«Очень рад, что мы победили. Первый гол был для нас очень важен. Он был забит очень рано и поднял нам настроение. Приятно и важно, что мы занимаем первое место в турнирной таблице», — высказался Жоао Виктор.На вопрос о работе арбитров защитник ответил, что у команды нет претензий. По его словам, футболисты выполняют свою работу, а судьи — свою.
После 11 туров ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал 24 очка и возглавляет таблицу РПЛ. В следующем туре армейцы встретятся с «Локомотивом» на выезде. Матч состоится 18 октября и начнется в 19:45 по московскому времени.