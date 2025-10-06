«Нам не на что жаловаться»: Жоао Виктор высказался о победе над «Спартаком»

06 октября 2025, 13:35

Жоао Виктор прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»

Фото: Istock/bildobjektiv

Защитник ЦСКА Жоао Виктор поделился мнением о победе над «Спартаком» со счётом 3:2 в матче 11-го тура РПЛ.





В интервью «Metaratings.ru» футболист заявил, что команда очень рада победе.

«Очень рад, что мы победили. Первый гол был для нас очень важен. Он был забит очень рано и поднял нам настроение. Приятно и важно, что мы занимаем первое место в турнирной таблице», — высказался Жоао Виктор.

