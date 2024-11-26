Брейкеры из Московской области получили шесть медалей на Всероссийских соревнованиях

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Московской области завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по брейкингу «Break Rumble», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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